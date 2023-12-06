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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Lader babyens hud ånde
BPA-fri
Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*
18 m+ med ekstra fast sut
Huller i skjoldet giver luft til din babys hud og holder den tør for at opnå ultimativ beroligende komfort.
Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.
Vores sutter er designet, så tungen har en naturlig placering, hvilket er vigtigt for en sund taleudvikling, efterhånden som dit barn vokser. Ekstra fast for at trøste barnet, når det har ondt for tænder. Vores strukturerede silikonesut er designet til at efterligne følelsen af mors bryst.
4.7
ud af 5
308
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Test23
06/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Bra napp
Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen
Fordele
Bra runt munnen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-06
Milkyway78
05/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Nöjda barn,nöjdare föräldrar
Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.
Fordele
Passformen
Ulemper
Ingen nackdel.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Jefbnr
04/12/2023
Sverige
Del af kampagnen
Breathe Easy
I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.
Fordele
The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.
Ulemper
It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).
Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201).
forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.
Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.