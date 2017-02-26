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Udgået

Philips AventClassic+-sutteflaske

SCF573/12

4.3

| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Vores Classic+ flaskes Airflex-ventileringssystem og den noprede sut er designet til at minimere ubehag og afbrydelser i madningen. Med den integrerede antikolik-ventil kommer der luft ind i flasken og ikke i barnets mave.

Se alle fordele

Designet til uafbrudt madning

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • 1 flaske

  • 260 ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

60 % mindre klynken om natten*

60 % mindre klynken om natten*

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.

  2. Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.

  3. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.