Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tilmeld dig nu
Få tidlig adgang til vores Black Friday-udsalg
09
d
Dage
14
h
Timer
45
m
Minutter
22
s
Sekunder
Udgået
Nem opbevaring for friske måltider
Designet til Philips Avent 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad. Ubesværet portionsinddeling, lagring, optøning eller genopvarmning af nærende babymåltider.
2 genanvendelige opbevaringsbeholdere
Til babyfoodprocessor til sund mad
Designet til Philips Avent 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad. Optø eller genopvarm let dine gemte måltider.
Gem de rette portionsstørrelser til din voksende tumling.
De forseglede låg bevarer smag og friskhed.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
3.3
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
cannella
20/06/2021
Italia
Bekræftet køber
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Fordele
Qualità, prezzo
Ulemper
Recipiente con becco poco pronunciato
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Dato for brug 2020-05-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Dato for brug 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Dato for brug 2026-10-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Dato for brug 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Dato for brug 2022-12-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Dato for brug 2022-12-29
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.