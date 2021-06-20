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Udgået

Philips AventOpbevaringsbeholdere til frisklavet mad

SCF876/02

3.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nem opbevaring for friske måltider

Designet til Philips Avent 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad. Ubesværet portionsinddeling, lagring, optøning eller genopvarmning af nærende babymåltider.

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nem opbevaring for friske måltider

  • 2 genanvendelige opbevaringsbeholdere

  • Til babyfoodprocessor til sund mad

Optø eller genopvarm let dine gemte måltider

Optø eller genopvarm let dine gemte måltider

Designet til Philips Avent 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad. Optø eller genopvarm let dine gemte måltider.

Gem de rette portionsstørrelser til din voksende tumling

Gem de rette portionsstørrelser til din voksende tumling

Gem de rette portionsstørrelser til din voksende tumling.

De forseglede låg bevarer smag og friskhed

De forseglede låg bevarer smag og friskhed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Bekræftet køber

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Fordele

Qualità, prezzo

Ulemper

Recipiente con becco poco pronunciato

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Dato for brug 2020-05-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Dato for brug 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Dato for brug 2026-10-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Dato for brug 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Dato for brug 2022-12-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Dato for brug 2022-12-29

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 