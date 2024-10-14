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Screeneo UL5 SmartHjemmeprojektor

SCN355/INT

3.1

| (8) Anmeldelser

Begrænset plads. Kæmpe billede!

Den tredobbelte laserprojektor Screeneo UL5 Smart med ultrakort projektionsafstand er placeret kun få centimeter fra en væg og leverer et Full HD-billede med HDR10- og REC2020-farvenøjagtighed, op til 120"*. Forudindlæste apps. Dual Band Wi-Fi og Bluetooth.

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Begrænset plads. Kæmpe billede!

  • Ultrakort projektionsafstand, 100" skærm

  • Full HD med 108 % REC2020

  • Luminos-system, indbyggede apps

  • Ultrakompakt

Mange tilslutningsmuligheder

Mange tilslutningsmuligheder

Udnyt de mange tilslutningsmuligheder på Screeneo UL5 Smart. Med HDMI 2.1-, USB A- og USB-C-porte er det nemt at tilslutte enheder som spilkonsoller, Apple TV eller satellitmodtagere. Brug USB A-strømporten til tilslutning af Amazon Fire Stick. USB-C-porten forsyner din projektor med strøm og gør det nemt at tilslutte bærbare computere, smartphones eller tablets. Screeneo UL5 Smart giver uendelig underholdning med de mange tilslutningsmuligheder.

Lyd fra stereohøjttalere

Lyd fra stereohøjttalere

Få en bedre seeroplevelse med Screeneo UL5 Smarts indbyggede 2 x 3 W højttalere. De har en afbalanceret lydudgang, der supplerer billedsiden og giver en komplet underholdningsoplevelse. Vil du have en mere fyldig lyd? Du skal blot tilslutte din eksterne Bluetooth-højttaler til Screeneo UL5 Smart!

LuminOS-systemer med apps

LuminOS-systemer med apps

Dyk ned i et uendeligt univers af underholdning med Screeneo UL5 Smart, der kører på vores avancerede LuminOS, som er et Android-baseret system. Denne enhed kan tages i brug med det samme og leveres med alle dine foretrukne apps installeret – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ og meget mere! Oplev en multimedieverden lige ved hånden, alt sammen med den brugervenlighed og bekvemmelighed, der kendetegner Screeneo UL5 Smart.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.1

ud af 5

8

Anmeldelser

3
2

14/10/2024

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Fordele

Bra bildåtergivning

Ulemper

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Ulemper

None so far

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

19/01/2026

Sverige

Sverige

Lite bättre än bara ok

Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)

Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Color brightness (color light output) and white brightness (white light output) will vary depending on projector settings. Color light output measured in accordance with IDMS 15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118.

  2. Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.