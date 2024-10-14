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SCN355/INT
Begrænset plads. Kæmpe billede!
Den tredobbelte laserprojektor Screeneo UL5 Smart med ultrakort projektionsafstand er placeret kun få centimeter fra en væg og leverer et Full HD-billede med HDR10- og REC2020-farvenøjagtighed, op til 120"*. Forudindlæste apps. Dual Band Wi-Fi og Bluetooth.
Ultrakort projektionsafstand, 100" skærm
Full HD med 108 % REC2020
Luminos-system, indbyggede apps
Ultrakompakt
Udnyt de mange tilslutningsmuligheder på Screeneo UL5 Smart. Med HDMI 2.1-, USB A- og USB-C-porte er det nemt at tilslutte enheder som spilkonsoller, Apple TV eller satellitmodtagere. Brug USB A-strømporten til tilslutning af Amazon Fire Stick. USB-C-porten forsyner din projektor med strøm og gør det nemt at tilslutte bærbare computere, smartphones eller tablets. Screeneo UL5 Smart giver uendelig underholdning med de mange tilslutningsmuligheder.
Få en bedre seeroplevelse med Screeneo UL5 Smarts indbyggede 2 x 3 W højttalere. De har en afbalanceret lydudgang, der supplerer billedsiden og giver en komplet underholdningsoplevelse. Vil du have en mere fyldig lyd? Du skal blot tilslutte din eksterne Bluetooth-højttaler til Screeneo UL5 Smart!
Dyk ned i et uendeligt univers af underholdning med Screeneo UL5 Smart, der kører på vores avancerede LuminOS, som er et Android-baseret system. Denne enhed kan tages i brug med det samme og leveres med alle dine foretrukne apps installeret – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ og meget mere! Oplev en multimedieverden lige ved hånden, alt sammen med den brugervenlighed og bekvemmelighed, der kendetegner Screeneo UL5 Smart.
3.1
ud af 5
8
Anmeldelser
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Bekræftet køber
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Fordele
Bra bildåtergivning
Ulemper
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Ulemper
None so far
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Frej
19/01/2026
Sverige
Lite bättre än bara ok
Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)
Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Denne anmeldelse blev foretaget for Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Color brightness (color light output) and white brightness (white light output) will vary depending on projector settings. Color light output measured in accordance with IDMS 15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118.
Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.