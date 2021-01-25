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Udgået

Bluetooth-headset

SHB5250BK/00

3.1
| (76) Anmeldelser
Trådløs frihed, kraftfuld lyd
Med design til trådløs frihed på farten har disse Philips MyJam FreshTones BT-øretelefoner 14,2 mm drivere til kraftfuld bas og optimal pasform designet til at passe til ørets struktur.
Se alle fordele

Designet til at passe til ørets struktur

Trådløs frihed, kraftfuld lyd

  • 14,2 mm drivere/åben bagside

  • Øretelefon

  • Fladt kabel

Flex-greb kabelaflastning øger holdbarheden og tilslutningsmulighederne

Ved hjælp af en gummieret Flex-greb kabelaflastning mellem hovedtelefoner og kabel, er forbindelsen er beskyttet mod beskadigelse fra gentagen bøjning i hele dens levetid.

Designet til at passe komfortabelt til ørets struktur

Designet til at passe komfortabelt til ørets struktur

Et design baseret på øret struktur skaber en komfortabel, tætsluttende pasform til alle.

14,2 mm højttalerdrivere giver kraftfuld lyd og fyldig bas

14,2 mm højttalerdrivere giver kraftfuld lyd og fyldig bas

14,2 mm kvalitets-højttalerdrivere med et basportdesign på øretelefonerne giver fyldig baslyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

76

Anmeldelser

25/01/2021

Deutschland

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Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

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Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5250WT Bluetooth-Headset

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09/03/2018

Deutschland

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Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

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19/04/2016

Deutschland

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Kopfhörer mit gutem Design und schönem Klang

Ich habe vor knapp 2 Wochen die PHILIPS SHB5250BL/00 Kopfhörer bekommen und ziehe nun eine erste Bilanz. Lieferumfang: Philips SHB5250 Bluetooth Kopfhörer, USB-Micro Ladekabel, Anleitung. Die Kopfhörer waren gut verpackt. Der Inhalt bestand aus den Kopfhörern sowie ein Ladekabel der gleichen Farbe und einer Anleitung die gut und leicht zu verstehen war durch die aufgedruckten Bilder. Kommen wir zuerst zur Verarbeitung der MyJam Fresh Tones Kopfhörer welche echt Klasse ist, diese sehen qualitativ Hochwertig aus und lassen sich auch super tragen. Es stehen schöne Farben zur Auswahl ich habe mich für die blau farbigen entschieden diese springen einem sofort ins Auge und sind sehr ansprechend. Das Bluetooth Pairing mit dem Laptop/ Tablet/ Handy funktionierte reibungslos und lies sich auch immer wieder reibungslos verbinden. Ich trage diese Kopfhörer nun jeden Tag mit mir rum, sei es auf dem Weg zur Arbeit, im Bus oder in der Bahn eigentlich rund um die Uhr sobald ich das Haus verlasse. Die Kopfhörer haben einen Super Klang die Höhen, die Tiefen sowie die Basstöne kommen super durch. Was ich persönlich sehr gut finde ist das die Umgebungsgeräusche nicht komplett unterdrückt werden wodurch man noch etwas (wenn auch nicht so viel) von der Umgebung mitbekommt. Die Kopfhörer lassen sich separat Lauter oder Leiser einstellen und auch die Fernbedienungsfunktion funktioniert einwandfrei, sodass ich nicht immer mein Handy aus der Hosentasche rausholen muss um den nächsten Titel zuspielen oder die Musik oder meine Serie kurz zu unterbrechen. Beim Telefonieren lief alles Reibungslos ich konnte den Anrufer klar und deutlich verstehen und andersherum ebenfalls. Die Akkulaufzeit bei Dauernutzung lag um die 4 Stunden bei 70-80% Lautstärke. Das Aufladen der Kopfhörer läuft recht schnell Sie bei einer Aufladungszeit von 2 ½ Stunden wieder voll einsatzbereit. Fazit: Ich kann diese Kopfhörer weiterempfehlen und kann auch hier wieder sagen dass der Klang und der Tragekomfort der Kopfhörer super ist. Ich kann PHILIPS in den hier angegeben Punkten nur zustimmen. Jedes Musik Genre lässt sich gut über die Kopfhörer abspielen von Hip Hop über Rock bis Reggae.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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