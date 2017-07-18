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Udgået

Trådløse, støjreducerende hovedtelefoner

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Anmeldelser

Mere lyd, mindre støj

Ingen kabler, ingen støj og intet kompromis. Fordyb dig i musikken takket være avanceret ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion. Opret trådløs forbindelse med NFC-parring med et enkelt tryk, nyd musikken, og kontrollér opkald med smart styring på ørepuderne.

Se alle fordele

trådløs

Mere lyd, mindre støj

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

32mm neodym-højttalerenheder giver præcis lyd

32mm neodym-højttalerenheder giver præcis lyd

Præcist afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en fremragende og imponerende præcis lyd.

Ekstra lydkabel gør, at musikken kan fortsætte uden strøm

I modsætning til de fleste støjreducerende hovedtelefoner fungerer hovedtelefonerne med eller uden batteri og leverer konstant fremragende lyd uanset omgivelserne. Hvis batteriet er ved at løbe tør, skal du blot tilslutte lydkablet og fortsætte med at nyde din yndlingsmusik.

Praktisk, håndfrit opkald med mikrofon og Bluetooth® 4,0

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

41

Anmeldelser

18/07/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Riktigt bra för en vettig peng...

Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Fordele

actually noise cancelling working

Ulemper

accidental waterproof?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Dato for brug 2020-01-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Dato for brug 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

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