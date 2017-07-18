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Udgået
SHB8850NC/00
Mere lyd, mindre støj
Ingen kabler, ingen støj og intet kompromis. Fordyb dig i musikken takket være avanceret ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion. Opret trådløs forbindelse med NFC-parring med et enkelt tryk, nyd musikken, og kontrollér opkald med smart styring på ørepuderne.
32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Præcist afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en fremragende og imponerende præcis lyd.
I modsætning til de fleste støjreducerende hovedtelefoner fungerer hovedtelefonerne med eller uden batteri og leverer konstant fremragende lyd uanset omgivelserne. Hvis batteriet er ved at løbe tør, skal du blot tilslutte lydkablet og fortsætte med at nyde din yndlingsmusik.
3.6
ud af 5
41
Anmeldelser
DocM
18/07/2017
Sverige
Bekræftet køber
Riktigt bra för en vettig peng...
Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Fordele
actually noise cancelling working
Ulemper
accidental waterproof?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Dato for brug 2020-01-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Dato for brug 2020-01-21
Werner
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
De faktiske resultater kan variere