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Udgået

Digitale trådløse hovedtelefoner

SHD8600/10

3.3

| (28) Anmeldelser

Trådløs musik

Frihed til at nyde TV og musik i hjemmet med disse hovedtelefoner. Digital overførsel giver fejlfri modtagelse og god lydgengivelse. De vipbare ørekapsler og den selvjusterende indvendige hovedbøjle giver ekstra god pasform og komfort.

Se alle fordele

Behagelige letvægtshovedtelefoner

Trådløs musik

Akustisk indstillede højttalere med enestående lydkvalitet

Akustisk indstillede højttalere frembringer en ren, afbalanceret lyd med en uovertruffen klarhed og præcision, både i de høje toner og dybe basniveauer.

Praktisk opbevaring af din receiver i dockingstationen

Praktisk opbevaring af din receiver i dockingstationen

Dockingstationen sørger for praktisk, skræddersyet opbevaring af din receiver, når den ikke er i brug. På nogle modeller tager den sig også af batteriopladningen.

Hurtig genopladningsfunktion

Hurtig genopladningsfunktion

Den smarte og hurtige opladningsfunktion sikrer, at batteriet kan oplades fuldt i løbet af meget kort tid. Den resterende batterikapacitet afgøres af et internt kredsløb, så den indkommende spænding kan optimeres til hurtig genopladning, samtidigt med at batteriets levetid maksimeres.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

28

Anmeldelser

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Fordele

Klang, Reichweite, Preis

Ulemper

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Dato for brug 2018-05-02

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Dato for brug 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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