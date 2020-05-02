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Udgået
SHD8600/10
Trådløs musik
Frihed til at nyde TV og musik i hjemmet med disse hovedtelefoner. Digital overførsel giver fejlfri modtagelse og god lydgengivelse. De vipbare ørekapsler og den selvjusterende indvendige hovedbøjle giver ekstra god pasform og komfort.
Akustisk indstillede højttalere frembringer en ren, afbalanceret lyd med en uovertruffen klarhed og præcision, både i de høje toner og dybe basniveauer.
Dockingstationen sørger for praktisk, skræddersyet opbevaring af din receiver, når den ikke er i brug. På nogle modeller tager den sig også af batteriopladningen.
Den smarte og hurtige opladningsfunktion sikrer, at batteriet kan oplades fuldt i løbet af meget kort tid. Den resterende batterikapacitet afgøres af et internt kredsløb, så den indkommende spænding kan optimeres til hurtig genopladning, samtidigt med at batteriets levetid maksimeres.
3.3
ud af 5
28
Anmeldelser
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Fordele
Klang, Reichweite, Preis
Ulemper
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Dato for brug 2018-05-02
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Dato for brug 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer