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Udgået
SHD8700/10
Trådløs musik
Frihed til at nyde TV og musik i hjemmet med disse hovedtelefoner. Digital overførsel giver fejlfri modtagelse og god lydgengivelse. De vipbare ørekapsler og den selvjusterende indvendige hovedbøjle giver ekstra god pasform og komfort.
40 mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Den smarte og hurtige opladningsfunktion sikrer, at batteriet kan oplades fuldt i løbet af meget kort tid. Den resterende batterikapacitet afgøres af et internt kredsløb, så den indkommende spænding kan optimeres til hurtig genopladning, samtidigt med at batteriets levetid maksimeres.
Den digitale transmission på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tab af data mellem sender og hovedtelefoner. De digitale signaler konverteres til analoge signaler sidst i transmissionsprocessen. Slutresultatet er enestående lydkvalitet med ren akustik og minimalt tab af data.
Den indvendige hovedbøjle på disse Philips-hovedtelefoner gør det nemt at få enheden til at sidde perfekt på dit hoved. Mekanismen reguleres automatisk og komfortabelt.
3.2
ud af 5
18
Anmeldelser
beckha
11/08/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
namibliebhaber
11/08/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips medarbejder
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Fordele
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Digital wireless headphones
Dato for brug 2018-03-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Digital wireless headphones
Dato for brug 2018-03-06