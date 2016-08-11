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Udgået

Digitale trådløse hovedtelefoner

SHD8700/10

3.2

| (18) Anmeldelser

Trådløs musik

Frihed til at nyde TV og musik i hjemmet med disse hovedtelefoner. Digital overførsel giver fejlfri modtagelse og god lydgengivelse. De vipbare ørekapsler og den selvjusterende indvendige hovedbøjle giver ekstra god pasform og komfort.

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Behagelige letvægtshovedtelefoner

Trådløs musik

  • 40 mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

Hurtig genopladningsfunktion

Hurtig genopladningsfunktion

Den smarte og hurtige opladningsfunktion sikrer, at batteriet kan oplades fuldt i løbet af meget kort tid. Den resterende batterikapacitet afgøres af et internt kredsløb, så den indkommende spænding kan optimeres til hurtig genopladning, samtidigt med at batteriets levetid maksimeres.

Krystalklar (2,4 GHz) digital transmission

Den digitale transmission på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tab af data mellem sender og hovedtelefoner. De digitale signaler konverteres til analoge signaler sidst i transmissionsprocessen. Slutresultatet er enestående lydkvalitet med ren akustik og minimalt tab af data.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle sikrer en komfortabel pasform.

Den indvendige hovedbøjle på disse Philips-hovedtelefoner gør det nemt at få enheden til at sidde perfekt på dit hoved. Mekanismen reguleres automatisk og komfortabelt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

18

Anmeldelser

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips medarbejder

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Fordele

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Digital wireless headphones

Dato for brug 2018-03-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8700 Digital wireless headphones

Dato for brug 2018-03-06

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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