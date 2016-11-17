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  • Friske beats, pumpende bas
  • Friske beats, pumpende bas
  • Friske beats, pumpende bas
  • Friske beats, pumpende bas
  • Friske beats, pumpende bas
  • Friske beats, pumpende bas

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Friske beats, pumpende bas
Ultrasmå Philips MyJam Vibes in-ear-hovedtelefoner med kraftfuld bas har ovale slangeindsatser og vakuummetalliseret belægning. Det ser godt ud og yder ekstra beskyttelse.
Se alle fordele

Kompakt design med vakuummetalliseret beskyttelse

Friske beats, pumpende bas

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

3 udskiftelige gummi-ørekapsler giver en optimal pasform

3 udskiftelige gummi-ørekapsler giver en optimal pasform

Ørekapsler fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform

En indbygget mikrofon skifter fra musik til telefonopkald

En indbygget mikrofon skifter fra musik til telefonopkald

De indbyggede mikrofoner gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.

Skinnende, farverig belægning ser slank ud og beskytter også

Skinnende, farverig belægning ser slank ud og beskytter også

En blank og farverig belægning af høj kvalitet skaber et glat look og tilføjer en ekstra beskyttende overflade.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3
2

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705WT Cuffie con microfono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705WT Cuffie con microfono

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Ich bin zufrieden

Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon

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