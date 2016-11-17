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Udgået
8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Ørekapsler fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform
De indbyggede mikrofoner gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.
En blank og farverig belægning af høj kvalitet skaber et glat look og tilføjer en ekstra beskyttende overflade.
3.8
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Raider54
17/11/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Dieses Produkt hat mich voll überzeugt
Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
rzzgdu48
13/12/2016
Italia
piccolo è bello
Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705WT Cuffie con microfono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705WT Cuffie con microfono
Gerri
16/07/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Ich bin zufrieden
Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon