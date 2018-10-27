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Udgået
SHE4305WT/00
12,2 mm enheder/lukket bagside
In-ear
Dette er en fyldig, kraftfuld bas, som virkelig lader dig mærke rytmen. Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere udsender en pumpende bas fra en slank, kompakt enhed.
Ergonomisk designet med ovale og vinklede rør, der giver en behagelig, naturlig pasform. Så du kan blive ved med at lytte i timevis med total komfort.
En brugervenlig fjernbetjening gør det muligt at afspille numre eller sætte dem på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305BK Casque avec Micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305WT Casque avec Micro
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4305WT Casque avec Micro