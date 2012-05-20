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Udgået
Designet til børn
Til små musikelskere, der elsker musik, når de er på farten! Philips SHK1030-hovedtelefonerne er designet til børn i voksealderen. Det betyder, at de altid passer perfekt og behageligt, og lydstyrken er specielt justeret til en begrænsning på 85 dB af sikkerhedshensyn.
On-ear
Blå og grønne
Den enkle, ergonomiske hovedbøjle kan justeres, så den passer behageligt til børns hoveder, og den kan udvides, mens de vokser.
Du kan være tryg ved, at lydniveauet i hovedtelefonen er sikkert for dit barn. Lydstyrken er dæmpet til en maks. grænse på 85 dB og giver sikker underholdning.
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Casque pour enfants
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones