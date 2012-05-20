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Udgået

Børnehovedtelefoner

SHK1030/00

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Designet til børn

Til små musikelskere, der elsker musik, når de er på farten! Philips SHK1030-hovedtelefonerne er designet til børn i voksealderen. Det betyder, at de altid passer perfekt og behageligt, og lydstyrken er specielt justeret til en begrænsning på 85 dB af sikkerhedshensyn.

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Skræddersyet størrelse til børn, begrænsning af maks. lydstyrke

Designet til børn

  • On-ear

  • Blå og grønne

Ergonomisk, justerbar hovedbøjle vokser med barnet

Ergonomisk, justerbar hovedbøjle vokser med barnet

Den enkle, ergonomiske hovedbøjle kan justeres, så den passer behageligt til børns hoveder, og den kan udvides, mens de vokser.

Begrænsning af maks. lydstyrke til 85 dB, hvilket giver sikker musikunderholdning

Du kan være tryg ved, at lydniveauet i hovedtelefonen er sikkert for dit barn. Lydstyrken er dæmpet til en maks. grænse på 85 dB og giver sikker underholdning.

32 mm neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd

32 mm neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Casque pour enfants

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK1030 Kids headphones

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