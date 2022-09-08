Meget præcis lyd

Det flexi-coole CitiScape Frames bæres ligesom dine yndlingssolbriller. Uanset hvor du er, kan du nyde præcis lyd fra det lukkede akustiske system og drivere i høj kvalitet. Når du er færdig, skal du folde det sammen og lægge det i den smarte bæretaske.