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Udgået
SHL5705CM/00
Meget præcis lyd
Det flexi-coole CitiScape Frames bæres ligesom dine yndlingssolbriller. Uanset hvor du er, kan du nyde præcis lyd fra det lukkede akustiske system og drivere i høj kvalitet. Når du er færdig, skal du folde det sammen og lægge det i den smarte bæretaske.
40 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Hovedtelefonerne kan foldes kompakt sammen, så de er nemme at opbevare og transportere.
CitiScape Frames er lavet af robuste førsteklasses materialer, der kan tilslutte ørekapslerne til hovedbøjlen. Et let metalhængsel holder det hele fleksibelt og alligevel robust, så du kan have hovedtelefonerne på i mange timer og opleve det som behageligt og sikkert.
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Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens kompatibilitet.