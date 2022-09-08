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Udgået

CitiScape FramesHovedtelefoner med mikrofon

SHL5705CM/00

Meget præcis lyd

Det flexi-coole CitiScape Frames bæres ligesom dine yndlingssolbriller. Uanset hvor du er, kan du nyde præcis lyd fra det lukkede akustiske system og drivere i høj kvalitet. Når du er færdig, skal du folde det sammen og lægge det i den smarte bæretaske.

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Med fremragende isolering og sammenfoldeligt design

Meget præcis lyd

  • 40 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

Kompakt sammenfoldeligt design, der gør dem nemme at transportere og opbevare

Kompakt sammenfoldeligt design, der gør dem nemme at transportere og opbevare

Hovedtelefonerne kan foldes kompakt sammen, så de er nemme at opbevare og transportere.

Let rammekonstruktion sikrer lang lyttekomfort

Let rammekonstruktion sikrer lang lyttekomfort

CitiScape Frames er lavet af robuste førsteklasses materialer, der kan tilslutte ørekapslerne til hovedbøjlen. Et let metalhængsel holder det hele fleksibelt og alligevel robust, så du kan have hovedtelefonerne på i mange timer og opleve det som behageligt og sikkert.

Aftageligt kabel, der ikke filtrer, holder dig fri for knuder

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens kompatibilitet.