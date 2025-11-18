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Udgået

PC-headset

SHM7110/00

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

PC-headset, der kan tilpasses

Med denne lækre PC-løsning kan du skræddersy dine hovedtelefoner med ørekapsler, der kan tilpasses. Krystalklar stemmegengivelse og et behageligt hovedbøjledesign gør, at du nemt kan snakke i timevis.

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Den perfekte makker til bærbare og stationære computere

PC-headset, der kan tilpasses

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110U Cuffie per PC

Dato for brug 2025-10-18

Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110U Cuffie per PC

Dato for brug 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110 PC Headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110 PC Headset

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