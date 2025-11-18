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Udgået
PC-headset, der kan tilpasses
Med denne lækre PC-løsning kan du skræddersy dine hovedtelefoner med ørekapsler, der kan tilpasses. Krystalklar stemmegengivelse og et behageligt hovedbøjledesign gør, at du nemt kan snakke i timevis.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Teddy45
18/11/2025
Italia
Bekræftet køber
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110U Cuffie per PC
Dato for brug 2025-10-18
Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110U Cuffie per PC
Dato for brug 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110 PC Headset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHM7110 PC Headset