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Udgået

Audio-hovedtelefoner med ledning

SHP2000/10

4.3

| (23) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Uovertruffen komfort og fuldt justerbar

Letvægtshovedtelefoner i fuld størrelse med fuldt justerbar hovedbøjle og ørekapsler giver perfekt tilpasning og en behagelig lytteoplevelse

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Til musik, PC, TV

Uovertruffen komfort og fuldt justerbar

  • 40mm drivere/åben bagside

  • Over-ear

Ørekapsler i fuld størrelse lukker omgivende støj ude

Polstrede ørepuder til behagelig lytning i lang tid

Et 2 m langt kabel gør det muligt at have afspilleren i rygsækken

Den ideelle kabellængde giver dig større bevægelsesfrihed og mulighed for at vælge, hvor du vil bære dit lydenhed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

23

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

1

18/03/2011

Danmark

Danmark

Awsome

Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones

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