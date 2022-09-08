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Udgået
SHQ1255TBK/00
Kom med det
Den ultralette SHQ1255 er den perfekte ledsager til fitnesstræningen og på løbeturen. De robuste hovedtelefoner garanterer kraftig bas og behagelig pasform.
13,6 mm drivere/semi-lukket
Ørekrog
Kraftige 13,6 mm drivere leverer musik med stor kraft, med dyb og dynamisk bas, der holder dig motiveret – og i bevægelse. Drivere af høj kvalitet sikrer en levende lydoplevelse, der holder dig i gang under træningen.
Bevar forbindelsen. Den indbyggede mikrofon og sporeknapper (IPX2) gør det muligt for dig at skifte musik eller besvare opkald hurtigt og nemt, mens du træner.
Disse Actionfit-hovedtelefoner blokerer ikke for lyde, så du kan være bevidst om dine omgivelser og forblive sikker, især når du træner ude i det fri. En åben akustisk platform giver lydkvalitet uden at afskærme dig fra verden.
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