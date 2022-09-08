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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ1255TBK/00

Kom med det

Den ultralette SHQ1255 er den perfekte ledsager til fitnesstræningen og på løbeturen. De robuste hovedtelefoner garanterer kraftig bas og behagelig pasform.

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Svedafvisende

Kom med det

  • 13,6 mm drivere/semi-lukket

  • Ørekrog

13,6 mm-drivere leverer kraftfuld lyd

Kraftige 13,6 mm drivere leverer musik med stor kraft, med dyb og dynamisk bas, der holder dig motiveret – og i bevægelse. Drivere af høj kvalitet sikrer en levende lydoplevelse, der holder dig i gang under træningen.

Kontrollér din musik og besvar opkald, mens du træner

Bevar forbindelsen. Den indbyggede mikrofon og sporeknapper (IPX2) gør det muligt for dig at skifte musik eller besvare opkald hurtigt og nemt, mens du træner.

Åbent akustisk design gør, at du er opmærksom på omgivelserne

Disse Actionfit-hovedtelefoner blokerer ikke for lyde, så du kan være bevidst om dine omgivelser og forblive sikker, især når du træner ude i det fri. En åben akustisk platform giver lydkvalitet uden at afskærme dig fra verden.

Tekniske specifikationer

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