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Udgået
Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage
Nå nye personlige rekorder med de fjerlette Actionfit SHQ1300-hovedtelefoner. Disse robuste og sved- og regnafvisende hovedtelefoner giver en kraftfuld baslyd og en optimal pasform takket være de højtydende drivere og en C-formet låseanordning.
8,6 mm drivere/åben bagside
Øretelefon
Med en vægt på blot 5,7 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.
Der følger en kabelholder med Actionfit-øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, mens du presser dig selv til det yderste.
4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Bee-Em
26/01/2021
United Kingdom
Intelligent design and wonderful functionality
I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it
Fordele
They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about
Ulemper
Orange and white colouring too flashy
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1300LF Sports headphones
Dato for brug 2019-12-26
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1300LF Sports headphones
Dato for brug 2019-12-26
Bond40
21/10/2016
United Kingdom
Great value for money
Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1300LF Sports headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1300LF Sports headphones
Philip95
01/08/2015
Deutschland
Klasse Sportkopfhörer
Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1300LF Sportkopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1300LF Sportkopfhörer
Certificeret IPX4 og IPX7 til hovedtelefoner og IPX2 til headset.