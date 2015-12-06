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Udgået
Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage
En unik støttering sørger for, at dine Actionfit SHQ2300-hovedtelefoner sidder fast i dine ører, uanset hvad du gør. Dermed kan du nøjes med at fokusere på din træning i stedet for på, at dine hovedtelefoner falder ud.
8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Sved eller regn vil ikke længere forhindre dig i at yde dit optimale, mens du lytter til dine yndlingssange. Disse materialer til Actionfit-sportshovedtelefoner er sved- og vandtætte, så de er den perfekte træningsledsager uanset vejret.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Fordele
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Ulemper
Non sono in produzione (?)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Dato for brug 2018-01-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Dato for brug 2018-01-01