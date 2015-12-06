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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner

SHQ2300LF/00

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

En unik støttering sørger for, at dine Actionfit SHQ2300-hovedtelefoner sidder fast i dine ører, uanset hvad du gør. Dermed kan du nøjes med at fokusere på din træning i stedet for på, at dine hovedtelefoner falder ud.

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Let og sikker pasform

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

Sporty bæretaske til nem opbevaring

Sved- og fugttætte – ideelle til enhver form for træning

Sved- og fugttætte – ideelle til enhver form for træning

Sved eller regn vil ikke længere forhindre dig i at yde dit optimale, mens du lytter til dine yndlingssange. Disse materialer til Actionfit-sportshovedtelefoner er sved- og vandtætte, så de er den perfekte træningsledsager uanset vejret.

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Fordele

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Ulemper

Non sono in produzione (?)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Dato for brug 2018-01-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Dato for brug 2018-01-01

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