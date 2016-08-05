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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Anmeldelser

RYK DINE GRÆNSER

Philips Actionfit NoLimits-hovedtelefoner hjælper dig med at bevare fokus og motivation, når du har mest brug for det. Med en justerbar ørekrog og let, svedafvisende design kan du nyde hovedtelefoner med fantastisk lyd, der er lige så intens som din træning.

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Justerbare hovedtelefoner med ørekrog til sport

RYK DINE GRÆNSER

  • Bedst til indendørs brug

  • Sved/vandtæt

  • In-ear-krog

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Leveres med 3 par ørepuder i forskellige størrelser, så du får den bedst mulige pasform.

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en personlig pasform

Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen en pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer og træning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

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