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Udgået
SHQ3400CL/00
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Philips Actionfit NoLimits-hovedtelefoner hjælper dig med at bevare fokus og motivation, når du har mest brug for det. Med en justerbar ørekrog og let, svedafvisende design kan du nyde hovedtelefoner med fantastisk lyd, der er lige så intens som din træning.
Bedst til indendørs brug
Sved/vandtæt
In-ear-krog
Leveres med 3 par ørepuder i forskellige størrelser, så du får den bedst mulige pasform.
Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen en pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.
Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer og træning.
1.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer