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Udgået
SHQ4200/10
Indstillet til sport
De fjerlette SHQ4200 er fremstillet i ekstra let og svedafvisende gummi og har en perfekt pasform, så du slet ikke har lyst til at tage dem ud igen, når du er færdig med at træne. Den enestående dybe baslyd sikrer samtidig, at motivationen altid er i top.
ActionFit
Orange og grå
Dine ActionFit-hovedtelefoner vejer blot 8 gram, hvilket gør dem ultralette og behagelige at have på. Rent faktisk bemærker du dem knap nok, når du træner – kun den overlegne, kraftfulde lyd, der holder dig fokuseret og motiveret.
ActionFit-hovedtelefonerne er specialdesignet til en hvilken som helst aktiv livsstil. Uanset dine præferencer i forhold til sport eller træning kan dine hovedtelefoner håndtere varmen, fugten og sveden! Takket være avancerede vandtætte materialer er dine hovedtelefoner behageligt sved- og regnbestandige.
Dine ActionFit-hovedtelefoner er specialdesignet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer – og træning.
3.2
ud af 5
17
Anmeldelser
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones
ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones