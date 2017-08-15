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Udgået

Hovedtelefoner med halsrem til sport

SHQ4200/10

3.2

| (17) Anmeldelser

Indstillet til sport

De fjerlette SHQ4200 er fremstillet i ekstra let og svedafvisende gummi og har en perfekt pasform, så du slet ikke har lyst til at tage dem ud igen, når du er færdig med at træne. Den enestående dybe baslyd sikrer samtidig, at motivationen altid er i top.

Se alle fordele

Let og fleksibel og med en sikker pasform

Indstillet til sport

  • ActionFit

  • Orange og grå

8 g-hovedtelefoner, der leverer enestående pasform og ultralet komfort

8 g-hovedtelefoner, der leverer enestående pasform og ultralet komfort

Dine ActionFit-hovedtelefoner vejer blot 8 gram, hvilket gør dem ultralette og behagelige at have på. Rent faktisk bemærker du dem knap nok, når du træner – kun den overlegne, kraftfulde lyd, der holder dig fokuseret og motiveret.

Sved- og regnbestandig – ideel til enhver form for træning

Sved- og regnbestandig – ideel til enhver form for træning

ActionFit-hovedtelefonerne er specialdesignet til en hvilken som helst aktiv livsstil. Uanset dine præferencer i forhold til sport eller træning kan dine hovedtelefoner håndtere varmen, fugten og sveden! Takket være avancerede vandtætte materialer er dine hovedtelefoner behageligt sved- og regnbestandige.

Kevlarforstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Kevlarforstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Dine ActionFit-hovedtelefoner er specialdesignet til holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå ekstreme miljøer – og træning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

17

Anmeldelser

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4200 Sports neck band headphones

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