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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner

SHQ4300LF/00

4.3

| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

De fjerlette Actionfit SHQ4300 er fremstillet i ekstra let, fleksibelt og svedafvisende gummi og har en perfekt pasform, så du gerne beholder dem på efter træning. Den enestående dybe baslyd holder altid din motivation i top.

Se alle fordele

Let og sikker pasform

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • Halsrem

11,4g ultralet design giver ultimativ komfort*

11,4g ultralet design giver ultimativ komfort*

Med en vægt på blot 11,4g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Der følger en kabelholder med Actionfit-øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, mens du presser dig selv til det yderste.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

3
2

01/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome Headphones

Owned it for years now, and am always in a search for headphones and music stuff, but this one has been the best fit for me over the years...brilliant design and super freakin light weight and voice excellence and no voice leak at al....BRILLIANT Headphones. (I just need Philips to make me a wireless one, that's all i need nowadays)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4300LF Sports headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4300LF Sports headphones

24/04/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen

Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4300LF Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4300LF Sportkopfhörer

28/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leichte Kopfhörer mit tollem Sound

Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4300LF Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ4300LF Sportkopfhörer

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