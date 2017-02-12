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Udgået

ActionFitBluetooth®-hovedtelefoner til sport

SHQ7900CL/00

4.1

| (23) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

RYK DINE GRÆNSER, trådløst

Bliv klar til at slå din personlige rekord med Philips Actionfit WirelessFreedom sportshovedtelefoner. De har en sikker pasform, er vandtætte og ledningsfri, så de giver mulighed for at blive brugt på mange forskellige måder, og de giver altid optimal komfort og holder din krop i bevægelse med en dyb pumpende bas.

Se alle fordele

Trådløse sportsøretelefoner, der kan tilpasses

RYK DINE GRÆNSER, trådløst

  • Til indendørs og udendørs

  • Bluetooth®

  • Svedsikker

  • Fladt kabel

Magnetisk klemmen bliver siddende sikkert under din træning

Magnetisk klemmen bliver siddende sikkert under din træning

En magnetisk klemme holder kablet fast uden at hoppe rundt, mens du presser dig til at yde mere.

Ideelle til enhver træning med IPX2 vandtæthed

Ideelle til enhver træning med IPX2 vandtæthed

Vær ikke bange for at begynde at svede. Med en IPX2-vurdering kan du blive svedig og træne i regnvejr, uden at der kommer fugt ind i ørestykket.

Sporty bæretaske til nem opbevaring

Hold dine hovedtelefoner sikre i åndbar taske for hurtig adgang og nem transport.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

23

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

12/02/2017

Sverige

Sverige

Bra inears

Bra ljud Bra batteritid Magneten helt underbar Enda tråkiga är att de inte tål 40 graders fintvätt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar

18/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

never had an issue with pairing to any device

This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

18/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

never had an issue with pairing to any device

This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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