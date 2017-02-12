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Udgået
RYK DINE GRÆNSER, trådløst
Bliv klar til at slå din personlige rekord med Philips Actionfit WirelessFreedom sportshovedtelefoner. De har en sikker pasform, er vandtætte og ledningsfri, så de giver mulighed for at blive brugt på mange forskellige måder, og de giver altid optimal komfort og holder din krop i bevægelse med en dyb pumpende bas.
Til indendørs og udendørs
Bluetooth®
Svedsikker
Fladt kabel
En magnetisk klemme holder kablet fast uden at hoppe rundt, mens du presser dig til at yde mere.
Vær ikke bange for at begynde at svede. Med en IPX2-vurdering kan du blive svedig og træne i regnvejr, uden at der kommer fugt ind i ørestykket.
Hold dine hovedtelefoner sikre i åndbar taske for hurtig adgang og nem transport.
4.1
ud af 5
23
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Tvättaren
12/02/2017
Sverige
Bra inears
Bra ljud Bra batteritid Magneten helt underbar Enda tråkiga är att de inte tål 40 graders fintvätt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar
Nahoodu
18/08/2017
United Kingdom
never had an issue with pairing to any device
This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
chris38
18/08/2017
United Kingdom
never had an issue with pairing to any device
This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
De faktiske resultater kan variere