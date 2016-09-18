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Udgået

ActionFitBluetooth®-hovedtelefoner til sport

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Anmeldelser

Trådløs frihed. Ultimativ ydeevne.

De trådløse Philips Actionfit SHQ8300-øretelefoner er fremstillet til brug i forbindelse med sport og action og leverer kraftfuld bas på en behagelig, sved- og regnafvisende måde. Vælg mellem to bæretyper på baggrund af dine behov.

Se alle fordele

Tilpas pasformen

Trådløs frihed. Ultimativ ydeevne.

  • 13,6 mm drivere/semi-lukket

  • Øretelefon

18 g ultralet design giver ultimativ komfort

18 g ultralet design giver ultimativ komfort

Med en vægt på blot 18 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.

NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring med Bluetooth®

NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring med Bluetooth®

Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.

Højtydende lyd giver toppræstationer

Højtydende lyd giver toppræstationer

13,6 mm neodymdrivere pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.7

ud af 5

7

Anmeldelser

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

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