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Udgået
SHQ8300LF/00
Trådløs frihed. Ultimativ ydeevne.
De trådløse Philips Actionfit SHQ8300-øretelefoner er fremstillet til brug i forbindelse med sport og action og leverer kraftfuld bas på en behagelig, sved- og regnafvisende måde. Vælg mellem to bæretyper på baggrund af dine behov.
13,6 mm drivere/semi-lukket
Øretelefon
Med en vægt på blot 18 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.
Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.
13,6 mm neodymdrivere pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.
2.7
ud af 5
7
Anmeldelser
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
De faktiske resultater kan variere