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Udgået
Mærk bassen, se beatet.
Philips HX1 in-ear-hovedtelefonerne lader dig ikke kun føle bassen. De giver dig mulighed for at se den. De er din musik, visualiseret. Designet til fest! Bliv festens midtpunkt med dine pulserende LED-hovedtelefoner.
8,6 mm drivere/halvlukket bagside
In-ear
Basrefleksportem forbedrer bassen ved at lukke luft ud, hvilket forbedrer effektiviteten af systemet ved lave frekvenser.
Styr nemt musikkens synlighed med LED-skydekontaktknappen på in-line batteriboksen.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX10 Hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHX10 Hörlurar