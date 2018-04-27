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Udgået

Hovedtelefoner

SHX10/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Mærk bassen, se beatet.

Philips HX1 in-ear-hovedtelefonerne lader dig ikke kun føle bassen. De giver dig mulighed for at se den. De er din musik, visualiseret. Designet til fest! Bliv festens midtpunkt med dine pulserende LED-hovedtelefoner.

Se alle fordele

Mærk bassen, se beatet.

  • 8,6 mm drivere/halvlukket bagside

  • In-ear

Op til 6 timers kraftfulde LED-lys

Op til 6 timers kraftfulde LED-lys

Basrefleksporten forbedrer bassen

Basrefleksporten forbedrer bassen

Basrefleksportem forbedrer bassen ved at lukke luft ud, hvilket forbedrer effektiviteten af systemet ved lave frekvenser.

Styr musikkens synlighed med LED-knappen

Styr nemt musikkens synlighed med LED-skydekontaktknappen på in-line batteriboksen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX10 Hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHX10 Hörlurar

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