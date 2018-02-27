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Udgået

USB-højttalere til bærbar computer

SPA20/00

4.1

| (16) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Flot lyd

Vi gør musik, tale og lydspor fantastiske! Du skal blot slutte os til din notebook, så giver vi dig en fantastisk lytteoplevelse med levende musik og lyd. Praktisk kabelføring betyder, at du kan undgå rod på skrivebordet!

Se alle fordele

Flot lyd

  • USB-forsynet

  • Lydindgang

Dyb bas

Denne Philips PC-højttaler giver en god lydkvalitet med en rig basoplevelse fra et højttalerbokssystem.

Strøm via USB-stik

Strøm via USB-stik

Med plug-and-play, hvor USB-kablet sættes direkte i enhver USB-port, og din notebook automatisk registrerer denne som en flytbar USB-masselagringsenhed.

Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten lydindgang (Audio-IN - 3,5 mm) på CD-afspilleren. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

16

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

3
2

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPA20 Notebook USB speakers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPA20 Notebook USB speakers

09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPA20 Notebook USB speakers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPA20 Notebook USB speakers

13/07/2013

Deutschland

Deutschland

Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis

Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

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