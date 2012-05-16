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Udgået

Digitalt fotoalbum

SPH8608/12

2.8

| (13) Anmeldelser

Genopdag magien ved at fortælle historier

Med et fotoalbum kan du genopdage magien ved at fortælle historier. Det har evnen til at få andre til at grine, krympe sig, græde eller smile - uden at sige et eneste ord. Så kom bare - tag det op, send det rundt.

Se alle fordele

Digitalt fotoalbum

Genopdag magien ved at fortælle historier

  • 20,3 cm (8")

  • Finger-touch-kontrol på rammen

Skærm med automatisk tænd/sluk på forudindstillede tidspunkter for at spare strøm

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.

Brugervenlig batteridockingstation

Denne dockingstation til batteriet fungerer også som opladerstation. Når det er fuldt opladet, kan rammens integrerede batteri bruges i 2 timer til trådløs deling af billeder.

Miljøvenligt PhotoAlbum-design

Philips PhotoAlbums er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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2.8

ud af 5

13

Anmeldelser

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale

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