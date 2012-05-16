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Udgået
SPH8608/12
Genopdag magien ved at fortælle historier
Med et fotoalbum kan du genopdage magien ved at fortælle historier. Det har evnen til at få andre til at grine, krympe sig, græde eller smile - uden at sige et eneste ord. Så kom bare - tag det op, send det rundt.
20,3 cm (8")
Finger-touch-kontrol på rammen
En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.
Denne dockingstation til batteriet fungerer også som opladerstation. Når det er fuldt opladet, kan rammens integrerede batteri bruges i 2 timer til trådløs deling af billeder.
Philips PhotoAlbums er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.
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2.8
ud af 5
13
Anmeldelser
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale
Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale
lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SPH8608 Album fotografico digitale