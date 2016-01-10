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Udgået

Trådløse AudioBoost-TV-øretelefoner

SSC5001/10

2.8

| (17) Anmeldelser

Gør din lytteoplevelse derhjemme mere personlig

Lyt til højere og klarere lyd fra dit uden at forstyrre andre med de lette, trådløse SSC5001 AudioBoost-tv-hovedtelefoner. Automatisk tænd/sluk-funktion og automatisk valg af kanal gør det endnu nemmere for dig.

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Gør din lytteoplevelse derhjemme mere personlig

  • 15mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd

15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd

15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd. En digital trådløs tilslutning med signaloverførsel i høj kvalitet sikrer klassens bedste lyd.

Dæmpet tilstand til at forstærke stemmer for at få bedre samtaler

Sluk for TV-lyden med én knap og mikrofonen i Audioboost-TV'ets hovedtelefoner vil opfange stemmer og lyde i dine omgivelser og forstærke dem i dit øre. Få tydeligere samtaler med din familie og hør dine omgivelser bedre.

Tænder/slukker automatisk, når hovedtelefonerne er på/ taget af

Tænder/slukker automatisk, når hovedtelefonerne er på/ taget af

Du behøver ikke trykke på en knap for at aktivere Audioboost-TV-øretelefonerne. En smart mekanisme registrerer automatisk, om de bliver anvendt og slår dem automatisk til eller fra. Du skal aldrig mere bekymre dig for at glemme at slukke for dine hovedtelefoner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

17

Anmeldelser

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

22/01/2021

Deutschland

Deutschland

wie bekomme ich neue akkus

wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends

Fordele

guter Sitz

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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