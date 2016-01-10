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Udgået
SSC5001/10
Gør din lytteoplevelse derhjemme mere personlig
Lyt til højere og klarere lyd fra dit uden at forstyrre andre med de lette, trådløse SSC5001 AudioBoost-tv-hovedtelefoner. Automatisk tænd/sluk-funktion og automatisk valg af kanal gør det endnu nemmere for dig.
15mm drivere/lukket bagside
In-ear
15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd. En digital trådløs tilslutning med signaloverførsel i høj kvalitet sikrer klassens bedste lyd.
Sluk for TV-lyden med én knap og mikrofonen i Audioboost-TV'ets hovedtelefoner vil opfange stemmer og lyde i dine omgivelser og forstærke dem i dit øre. Få tydeligere samtaler med din familie og hør dine omgivelser bedre.
Du behøver ikke trykke på en knap for at aktivere Audioboost-TV-øretelefonerne. En smart mekanisme registrerer automatisk, om de bliver anvendt og slår dem automatisk til eller fra. Du skal aldrig mere bekymre dig for at glemme at slukke for dine hovedtelefoner.
2.8
ud af 5
17
Anmeldelser
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Fohlen73
22/01/2021
Deutschland
wie bekomme ich neue akkus
wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends
Fordele
guter Sitz
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer