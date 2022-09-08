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7000 SeriesHåndholdt damper

STH7020/20

1 pris

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Alt, hvad du ejer, kan nu være klar til brug på et øjeblik med Philips Håndholdt tøjdamper 7000 Series. Det justerbare hoved og spidsen af den spidse dampplade fjerner hurtigt og nemt folder i alle vinkler med OptimalTemp, der garanterer, at der ikke opstår brændemærker.
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Nem og effektiv steaming

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  • 1500 W effekt, op til 28 g/min.

  • OptimalTEMP-strygesål

  • Opvarmning på 30 sekunder

  • 100 ml vandtank

Tilspidset spids, så du effektivt kan nå alle områder af tøjet

Damppladen har en tilspidset spids, så du nemt kan glatte folder med ekstra præcision på svært tilgængelige områder som knapper, kraver og plisseringer.

Konstant damp udglatter effektivt folder

Op til 28 g/min kontinuerlig, kraftig damp løsner fibrene i stoffet, så folder hurtigt kan udglattes, og dit tøj tager sig ud fra sin bedste side.

100 ml vandtank for at få et sæt tøj til at se godt ud på én gang

100 ml aftagelig vandtank til damp af op til 1 helt sæt tøj uden behov for genopfyldning. Vandtanken er nem at fjerne og genopfylde, når du har brug for det under dampningen.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 10 sekunder dampning.

  2. Sammenlignet med Philips GC362, baseret på intern Philips-testrapport