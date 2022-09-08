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STH7020/20
1500 W effekt, op til 28 g/min.
OptimalTEMP-strygesål
Opvarmning på 30 sekunder
100 ml vandtank
Damppladen har en tilspidset spids, så du nemt kan glatte folder med ekstra præcision på svært tilgængelige områder som knapper, kraver og plisseringer.
Op til 28 g/min kontinuerlig, kraftig damp løsner fibrene i stoffet, så folder hurtigt kan udglattes, og dit tøj tager sig ud fra sin bedste side.
100 ml aftagelig vandtank til damp af op til 1 helt sæt tøj uden behov for genopfyldning. Vandtanken er nem at fjerne og genopfylde, når du har brug for det under dampningen.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 10 sekunder dampning.
Sammenlignet med Philips GC362, baseret på intern Philips-testrapport