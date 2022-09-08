Opdag din garderobes fulde potentiale

Alt, hvad du ejer, kan nu være klar til brug på et øjeblik med Philips Håndholdt tøjdamper 7000 Series. Det justerbare hoved og spidsen af den spidse dampplade fjerner hurtigt og nemt folder i alle vinkler med OptimalTemp, der garanterer, at der ikke opstår brændemærker.