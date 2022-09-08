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Udgået

Højttalerkabel

SWA2105W/10

Skab en pålidelig forbindelse

Brug dette højttalerkabel for at få en pålidelig lydforbindelse mellem dine højttalere og din tuner.

Se alle fordele

med dette højttalerkabel

Skab en pålidelig forbindelse

  • 10 m

  • 18 gauge

Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed ved signaloverførsel med minimal modstand.

Plug and Play sørger for nem installation.

Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, uden at du skal igennem en kompliceret installationsprocedure eller en teknisk analyse.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet holdbarhed og nem installation.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 189.9 kB
  • 17 June 2025

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