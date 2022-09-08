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Udgået
SWA2105W/10
Skab en pålidelig forbindelse
Brug dette højttalerkabel for at få en pålidelig lydforbindelse mellem dine højttalere og din tuner.
10 m
18 gauge
Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed ved signaloverførsel med minimal modstand.
Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, uden at du skal igennem en kompliceret installationsprocedure eller en teknisk analyse.
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet holdbarhed og nem installation.