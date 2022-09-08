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Udgået
SWA2302W/10
Skab en pålidelig forbindelse
Anvend dette kabel for at få den bedste ydeevne ud af dine komponenter. Det giver den bedste forbindelse til overførsel af lydsignaler mellem dine komponenter.
1,5 m
Et optisk rent lysrør sender digitale informationer til komponenterne, så du får kompromisløs high definition-lyd.
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk bekvemt at tilslutte dine komponenter.
Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem komponenterne og giver øget holdbarhed.