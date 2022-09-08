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Udgået

Fiberoptisk kabel

SWA2302W/10

Skab en pålidelig forbindelse

Anvend dette kabel for at få den bedste ydeevne ud af dine komponenter. Det giver den bedste forbindelse til overførsel af lydsignaler mellem dine komponenter.

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med dette fiberoptiske lydkabel

Skab en pålidelig forbindelse

  • 1,5 m

Fiberoptik af høj kvalitet

Et optisk rent lysrør sender digitale informationer til komponenterne, så du får kompromisløs high definition-lyd.

Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk bekvemt at tilslutte dine komponenter.

Støbte stik, som giver sikre tilslutninger

Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem komponenterne og giver øget holdbarhed.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 186.9 kB
  • 17 June 2025

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