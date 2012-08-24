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Udgået

Stereo dubbing-kabel

SWA2533W/10

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Skab en pålidelig forbindelse

Brug dette kabel, og opnå en pålidelig lydforbindelse mellem komponenter.

Se alle fordele

med dette stereo dubbing-kabel

Skab en pålidelig forbindelse

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (Han) - 3,5 mm (Han)

  • Sort

Støbte stik, som giver sikre tilslutninger

Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem komponenterne og giver øget holdbarhed.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi

Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker og fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 159.8 kB
  • 17 June 2025

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