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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Skab en pålidelig forbindelse
Brug dette kabel, og opnå en pålidelig lydforbindelse mellem komponenter.
3,0 m
3,5 mm (Han) - 3,5 mm (Han)
Sort
Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem komponenterne og giver øget holdbarhed.
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet holdbarhed og nem installation.
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker og fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.