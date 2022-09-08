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        Overførsel af datalink

        SWR8106W/00

        Forlæng HDMI-tilslutningen

        Understøtter HDMI 4K-opløsning. Wi-Fi-overførselstilstand ved 5 gHz med 200 meter overførselsrækkevidde.

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        Forlæng HDMI-tilslutningen

        • HDMI

        • trådløs

        A/5-pin Mini B-stik

        Opfylder dine særlige krav med A han/B hanstik.

        Enestående afskærmning maksimerer dataoverførslen

        Enestående afskærmning maksimerer dataoverførslen ved at beskytte mod ekstern støj fra radiofrekvens.

        Guldbelagte A-han/B-han-stik med bedre ledeevne

        Guldbelagte A-han/B-han-stik leverer bedre ledeevne ved at sænke kontaktmodstanden

        Tekniske specifikationer

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.