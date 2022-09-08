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Gratis fragt fra 300 DKK
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SWR8106W/00
Forlæng HDMI-tilslutningen
Understøtter HDMI 4K-opløsning. Wi-Fi-overførselstilstand ved 5 gHz med 200 meter overførselsrækkevidde.
HDMI
trådløs
Opfylder dine særlige krav med A han/B hanstik.
Enestående afskærmning maksimerer dataoverførslen ved at beskytte mod ekstern støj fra radiofrekvens.
Guldbelagte A-han/B-han-stik leverer bedre ledeevne ved at sænke kontaktmodstanden
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