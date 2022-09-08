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SWV5733B/00
Oplev billeder i Ultra HD
Oplev Ultra HD 4K opløsning ved 60 fps. Højhastigheds-HDMI understøtter et komplet 32-kanals lydsystem med op til 1536 kHz samplingshastighed. Kabellængde på 3 m.
HDMI 2,0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.
Understøtter alle 3D-videoformater, således at du kan afspille ægte 3D-hjemmebiograf- og spilmateriale.
Gør det muligt for et HDMI-tilsluttet TV med indbygget tuner at sende digitale lyddata til et surroundlydsystem og eliminerer behovet for et separat lydkabel.
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