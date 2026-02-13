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Udgået
Fra parken til gaden
Kom ind i rytmen med de svedafvisende hovedtelefoner, der passer til dine bevægelser, med klar lyd og energigivende bas. De fleksible vingespidser holder øretelefonerne på plads, og ledningen på 1,2 m er den perfekte længde til telefonen i lommen.
12 mm enheder giver klar lyd
Vingespidsdesign giver sikker pasform
Kabellængde på 1,2 m
IPX4-bestandig over for stænk/sved
Perfekt justerede 12 mm neodymenheder leverer klar lyd, og basporte forbedrer basgengivelsen. Øretelefonerne sidder behageligt i øret uden at genere ørekanalen.
De fleksible, formede ørekroge giver dig mulighed for at justere disse lette hovedtelefoner, så de sidder behageligt og sikkert. Du kan bevæge dig frit uden at skulle bekymre dig om, at dine hovedtelefoner falder ud på et vigtigt tidspunkt.
De 3 knapper på ledningen gør disse hovedtelefoner lette at bruge. Foretag opkald, naviger i dine afspilningslister, og spørg din stemmeassistent om alt - helt uden at røre ved din smartphone.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
P.A.
13/02/2026
Nederland
Geweldig setje dat ik zoek!
Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!
Fordele
Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik
Ulemper
Niet meer te krijgen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Sneeuwkabouter
21/06/2025
Nederland
Goede pasvorm, matig geluid.
De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21