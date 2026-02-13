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Udgået

1000 seriesIn-ear-sportshovedtelefoner med mikrofon

TAA1009RD/10

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fra parken til gaden

Kom ind i rytmen med de svedafvisende hovedtelefoner, der passer til dine bevægelser, med klar lyd og energigivende bas. De fleksible vingespidser holder øretelefonerne på plads, og ledningen på 1,2 m er den perfekte længde til telefonen i lommen.

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Fra parken til gaden

  • 12 mm enheder giver klar lyd

  • Vingespidsdesign giver sikker pasform

  • Kabellængde på 1,2 m

  • IPX4-bestandig over for stænk/sved

Klar lyd, kraftig bas

Perfekt justerede 12 mm neodymenheder leverer klar lyd, og basporte forbedrer basgengivelsen. Øretelefonerne sidder behageligt i øret uden at genere ørekanalen.

Hovedtelefoner, der bliver siddende, uanset hvordan du bevæger dig

De fleksible, formede ørekroge giver dig mulighed for at justere disse lette hovedtelefoner, så de sidder behageligt og sikkert. Du kan bevæge dig frit uden at skulle bekymre dig om, at dine hovedtelefoner falder ud på et vigtigt tidspunkt.

3-knapsbetjening på ledningen. Gør det nemt at styre musik og opkald

De 3 knapper på ledningen gør disse hovedtelefoner lette at bruge. Foretag opkald, naviger i dine afspilningslister, og spørg din stemmeassistent om alt - helt uden at røre ved din smartphone.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

13/02/2026

Nederland

Nederland

Geweldig setje dat ik zoek!

Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!

Fordele

Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik

Ulemper

Niet meer te krijgen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-01-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-01-13

21/06/2025

Nederland

Nederland

Goede pasvorm, matig geluid.

De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-05-21

Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-05-21

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