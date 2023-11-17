Jeg har haft fornøjelsen af at teste disse hovedtelefoner gennem den sidste uge. Jeg har anvendt dem både til lange vandreture, cykelture, 5 og 10 km løbeture , og jeg må sige, at de har imponeret mig på flere fronter i forhold til hvad jeg tidligere har benyttet mig af. Jeg var lidt skeptisk til at starte med, fordi de faktisk ikke sidder i øret, men foran, derfor var jeg ret imponeret over lydkvaliteten. Lyden er klar og velbalanceret, og jeg har egentlig mere fornemmelse af at lyden er omkring mig end i hovedtelefonerne, men samtidig føler jeg mig sikker fordi jeg kan høre alt omkring mig både biler og andre mennesker. Jeg har også anvendt dem under løbetræning i løbeklubben og de gjorde det muligt for mig både at høre musik, men samtidig også snakke med de andre i min træningsgruppe. En anden vigtig faktor, når det kommer til hovedtelefonerne, er komforten. Her skuffede de mig bestemt ikke. Jeg mærker dem ikke undervejs og som brillebruger, der foretrækker over ear fremfor in ear er jeg vant til at det bliver ubehageligt på længere løbeture, når brillerne bliver klemt, men det problem oplever jeg slet ikke med disse hovedtelefoner. Ørepuderne er bløde og behagelige, og de sidder godt rundt om ørerne uden at klemme, derfor kan jeg bruge hovedtelefonerne i længere tid uden at opleve ubehaget, hvad enten det er når jeg løber, går eller under min cykelhjelm. De største minusser ved hovedtelefonerne er: 1) Opladerkablet ikke er et standard USB-kabel, som jeg har til mine andre høretelefoner. Det betyder, at jeg har endnu et kabel, jeg skal holde styr på. 2) Hvis man har lydniveauet lidt højere, kan folk omkring én høre dunke/musiklyden, så de er måske ikke super velegnede til en tur i bussen eller toget, medmindre man ikke har noget imod omgivelserne kan høre lidt med. Samlet set er jeg virkelig tilfreds med disse hovedtelefoner. Lydkvaliteten er god, de er behagelige at have på, og deres holdbarhed gør dem perfekte til en aktiv livsstil. (Testen er lavet i samarbejde med Philips)