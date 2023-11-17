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Udgået

Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

TAA5608BK/00

4.1

| (241) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

1 pris

Du bevæger dig, det gør de ikke

Ram rytmen med de trådløse hovedtelefoner, der ikke falder af, uanset hvordan du bevæger dig! Disse open-ear-sportshovedtelefoner er super lette, super behagelige og robuste. Og de lader dig høre alt, hvad der sker omkring dig.

Se alle fordele

Du bevæger dig, det gør de ikke

  • Open-ear-pasform

  • Bone Conduction

  • Tydeligere opkald på farten

  • LED-sikkerhedslys

Open-ear-pasform. Bevæg dig, som du vil

Open-ear-pasform. Bevæg dig, som du vil

Løb, hop, kør! Disse open-ear-hovedtelefoner falder ikke af, når du bevæger dig. Nakkebøjlen går rundt om nakken og op over toppen af dine ører, så hovedtelefonerne holdes komfortabelt på plads: De bevæger sig ikke, uanset hvor meget du går til den. Og de er så lette, at du næsten ikke mærker dem.

Bone Conduction. Lyd uden øretelefoner

Bone Conduction. Lyd uden øretelefoner

Bone Conduction-teknologi sender lyd gennem kraniets knogler, så du ikke behøver at sætte en øreprop i øret eller bære hovedtelefoner, der dækker dit øre. I stedet bevæger lyden sig fra dine kindben direkte til det indre øre – og musikken dukker på magisk vis op i dit hoved!

Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Når du er i gang med et opkald, opfanger en retningsbestemt mikrofon præcist lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af TPV_PBTAWARD70

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

241

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

17/11/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk lyd

Super behagelig at have på. Fantastisk lyd. Flot design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

18/05/2023

Danmark

Danmark

Mega fede høretelefoner for sportsudøvere!

Som en person der dyrker meget sport, er open-ear funktionalitet en kæmpe game-changer! Det at kunne høre sine omgivelser når man er ude at løbe, giver mig trykhed i trafikken, samt en generel bedre comfort ikke at havde noget direkte i øret. Lyden er meget klar, men kræver lidt træning i forhold til placeringen på hovedet. Vil stærkt anbefale dette produkt til aktive personer. Denne anmeldelse er skrevet I samarbejde med Philips.

Fordele

God lyd, Open-ear, fantastisk comfort.

Ulemper

mangel på bass effekt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

Dato for brug 2023-04-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

Dato for brug 2023-04-18

17/05/2023

Danmark

Danmark

Lækker lyd og god komfort

Jeg har haft fornøjelsen af at teste disse hovedtelefoner gennem den sidste uge. Jeg har anvendt dem både til lange vandreture, cykelture, 5 og 10 km løbeture , og jeg må sige, at de har imponeret mig på flere fronter i forhold til hvad jeg tidligere har benyttet mig af. Jeg var lidt skeptisk til at starte med, fordi de faktisk ikke sidder i øret, men foran, derfor var jeg ret imponeret over lydkvaliteten. Lyden er klar og velbalanceret, og jeg har egentlig mere fornemmelse af at lyden er omkring mig end i hovedtelefonerne, men samtidig føler jeg mig sikker fordi jeg kan høre alt omkring mig både biler og andre mennesker. Jeg har også anvendt dem under løbetræning i løbeklubben og de gjorde det muligt for mig både at høre musik, men samtidig også snakke med de andre i min træningsgruppe. En anden vigtig faktor, når det kommer til hovedtelefonerne, er komforten. Her skuffede de mig bestemt ikke. Jeg mærker dem ikke undervejs og som brillebruger, der foretrækker over ear fremfor in ear er jeg vant til at det bliver ubehageligt på længere løbeture, når brillerne bliver klemt, men det problem oplever jeg slet ikke med disse hovedtelefoner. Ørepuderne er bløde og behagelige, og de sidder godt rundt om ørerne uden at klemme, derfor kan jeg bruge hovedtelefonerne i længere tid uden at opleve ubehaget, hvad enten det er når jeg løber, går eller under min cykelhjelm. De største minusser ved hovedtelefonerne er: 1) Opladerkablet ikke er et standard USB-kabel, som jeg har til mine andre høretelefoner. Det betyder, at jeg har endnu et kabel, jeg skal holde styr på. 2) Hvis man har lydniveauet lidt højere, kan folk omkring én høre dunke/musiklyden, så de er måske ikke super velegnede til en tur i bussen eller toget, medmindre man ikke har noget imod omgivelserne kan høre lidt med. Samlet set er jeg virkelig tilfreds med disse hovedtelefoner. Lydkvaliteten er god, de er behagelige at have på, og deres holdbarhed gør dem perfekte til en aktiv livsstil. (Testen er lavet i samarbejde med Philips)

Fordele

Lydkvalitet og komfort

Ulemper

Opladerkabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

Dato for brug 2023-04-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner

Dato for brug 2023-04-17

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