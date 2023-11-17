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Udgået
Løb sikkert, kør frit
Luk op for en helt ny måde at lytte til lydmedier på, mens du træner! Disse trådløse Bone Conduct-sportshovedtelefoner giver dig friheden til at tale med andre omkring dig og lader dig være fuldstændig bevidst om dine omgivelser. Dine løbe- og cykelture er lige blevet endnu bedre.
Open-ear-pasform
Bone Conduction
Lette og robuste
IP67 støv- og vandtæt
Med 9 timers spilletid på en enkelt opladning er disse open-ear-hovedtelefoner med Bone Conduction med dig hele vejen. En fuld opladning tager mindre end 2 timer med USB-C. Har du brug for et ekstra boost? 15 minutters opladning giver dig en times ekstra spilletid.
Bone Conduction-teknologi sender lyd gennem knoglerne i dit hoved, så du kan høre dine omgivelser tydeligt. Du kan nyde din musik og podcasts og stadig høre dine fødder komme på sporet. Eller en bil, der kommer for tæt på dit baghjul.
4.1
ud af 5
242
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
17/11/2023
Danmark
Del af kampagnen
Fantastisk lyd
Super behagelig at have på. Fantastisk lyd. Flot design.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Funrunner10
18/05/2023
Danmark
Mega fede høretelefoner for sportsudøvere!
Som en person der dyrker meget sport, er open-ear funktionalitet en kæmpe game-changer! Det at kunne høre sine omgivelser når man er ude at løbe, giver mig trykhed i trafikken, samt en generel bedre comfort ikke at havde noget direkte i øret. Lyden er meget klar, men kræver lidt træning i forhold til placeringen på hovedet. Vil stærkt anbefale dette produkt til aktive personer. Denne anmeldelse er skrevet I samarbejde med Philips.
Fordele
God lyd, Open-ear, fantastisk comfort.
Ulemper
mangel på bass effekt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Dato for brug 2023-04-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Dato for brug 2023-04-18
mcb82
17/05/2023
Danmark
Lækker lyd og god komfort
Jeg har haft fornøjelsen af at teste disse hovedtelefoner gennem den sidste uge. Jeg har anvendt dem både til lange vandreture, cykelture, 5 og 10 km løbeture , og jeg må sige, at de har imponeret mig på flere fronter i forhold til hvad jeg tidligere har benyttet mig af. Jeg var lidt skeptisk til at starte med, fordi de faktisk ikke sidder i øret, men foran, derfor var jeg ret imponeret over lydkvaliteten. Lyden er klar og velbalanceret, og jeg har egentlig mere fornemmelse af at lyden er omkring mig end i hovedtelefonerne, men samtidig føler jeg mig sikker fordi jeg kan høre alt omkring mig både biler og andre mennesker. Jeg har også anvendt dem under løbetræning i løbeklubben og de gjorde det muligt for mig både at høre musik, men samtidig også snakke med de andre i min træningsgruppe. En anden vigtig faktor, når det kommer til hovedtelefonerne, er komforten. Her skuffede de mig bestemt ikke. Jeg mærker dem ikke undervejs og som brillebruger, der foretrækker over ear fremfor in ear er jeg vant til at det bliver ubehageligt på længere løbeture, når brillerne bliver klemt, men det problem oplever jeg slet ikke med disse hovedtelefoner. Ørepuderne er bløde og behagelige, og de sidder godt rundt om ørerne uden at klemme, derfor kan jeg bruge hovedtelefonerne i længere tid uden at opleve ubehaget, hvad enten det er når jeg løber, går eller under min cykelhjelm. De største minusser ved hovedtelefonerne er: 1) Opladerkablet ikke er et standard USB-kabel, som jeg har til mine andre høretelefoner. Det betyder, at jeg har endnu et kabel, jeg skal holde styr på. 2) Hvis man har lydniveauet lidt højere, kan folk omkring én høre dunke/musiklyden, så de er måske ikke super velegnede til en tur i bussen eller toget, medmindre man ikke har noget imod omgivelserne kan høre lidt med. Samlet set er jeg virkelig tilfreds med disse hovedtelefoner. Lydkvaliteten er god, de er behagelige at have på, og deres holdbarhed gør dem perfekte til en aktiv livsstil. (Testen er lavet i samarbejde med Philips)
Fordele
Lydkvalitet og komfort
Ulemper
Opladerkabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Dato for brug 2023-04-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7607BK Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Dato for brug 2023-04-17
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.