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Gratis fragt fra 300 DKK
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Bedre lyd til al din underholdning
Uanset, hvad du elsker at se eller spille, kan du elske det endnu mere! Denne elegante soundbar med lav profil giver klare og tydelige stemmer samt bedre lydeffekter. Sofistikeret lydteknologi skaber en medrivende lydoplevelse, uanset hvad du ser.
2.0-kanaler
120 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Denne soundbars 2.0 kanaler og omsluttende lydteknologi bringer nye lydniveauer til alt, hvad du elsker. Fire EQ-tilstande giver dig mulighed for at vælge en lydtype, der passer til det, du ser, og du kan gøre stemmer klarere i enhver tilstand ved at aktivere Dialogue Enhancement.
Kompatibilitet med DTS Virtual: X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse, uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.
Nyd en plads på forreste række til alle de dramaer, du ser og spiller. Denne Dolby Digital Plus-kompatible soundbar giver dig en surround-sound-oplevelse uden behov for ekstra højttalere. Du vil høre og mærke forskellen.
3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Fordele
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Ulemper
Rien vu le prix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20