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  • Bedre lyd til al din underholdning
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  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
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  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning
  • Bedre lyd til al din underholdning

SoundBar 2,0

TAB5109/10

3.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Bedre lyd til al din underholdning

Uanset, hvad du elsker at se eller spille, kan du elske det endnu mere! Denne elegante soundbar med lav profil giver klare og tydelige stemmer samt bedre lydeffekter. Sofistikeret lydteknologi skaber en medrivende lydoplevelse, uanset hvad du ser.

Se alle fordele

Bedre lyd til al din underholdning

  • 2.0-kanaler

  • 120 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Ganske enkelt bedre TV-lyd

Ganske enkelt bedre TV-lyd

Denne soundbars 2.0 kanaler og omsluttende lydteknologi bringer nye lydniveauer til alt, hvad du elsker. Fire EQ-tilstande giver dig mulighed for at vælge en lydtype, der passer til det, du ser, og du kan gøre stemmer klarere i enhver tilstand ved at aktivere Dialogue Enhancement.

DTS Virtual: X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum

DTS Virtual: X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum

Kompatibilitet med DTS Virtual: X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse, uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.

Dolby Digital Plus. Biograflyd derhjemme

Dolby Digital Plus. Biograflyd derhjemme

Nyd en plads på forreste række til alle de dramaer, du ser og spiller. Denne Dolby Digital Plus-kompatible soundbar giver dig en surround-sound-oplevelse uden behov for ekstra højttalere. Du vil høre og mærke forskellen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Fordele

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Ulemper

Rien vu le prix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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