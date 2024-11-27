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2.1-soundbar med trådløs subwoofer

TAB5309/10

2.4

| (8) Anmeldelser

Bedre, dybere lyd til al din underholdning

Giv film og meget mere liv med denne kraftfulde soundbar og trådløse subwoofer. Eksplosioner vil buldre. Musik vil klinge. Spil bliver endnu mere episke. Avanceret lydteknologi skaber en omsluttende lydoplevelse, uanset hvad du ser.

Se alle fordele

Bedre, dybere lyd til al din underholdning

  • 2.1-kanals, trådløs subwoofer

  • 240 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1-kanaler. Trådløs subwoofer giver dybere bas

2.1-kanaler. Trådløs subwoofer giver dybere bas

2.1-kanaler og omsluttende lydteknologi løfter lyden til nye højder, mens den kompakte trådløse subwoofer giver effekter og musik en tilfredsstillende tyngde. Med fire EQ-tilstande kan du vælge en lydstil, der passer til det, du ser – og stemmer bliver tydeligere i alle tilstande, hvis du aktiverer Dialogforbedring.

DTS Virtual: X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum

DTS Virtual: X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum

Kompatibilitet med DTS Virtual: X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse, uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.

Dolby Digital Plus. Biograflyd derhjemme

Dolby Digital Plus. Biograflyd derhjemme

Nyd en plads på forreste række til alle de dramaer, du ser og spiller. Denne Dolby Digital Plus-kompatible soundbar giver dig en surround-sound-oplevelse uden behov for ekstra højttalere. Du vil høre og mærke forskellen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.4

ud af 5

8

Anmeldelser

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Fordele

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Ulemper

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Dato for brug 2024-10-27

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Dato for brug 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Fordele

Peu encombrant

Ulemper

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Dato for brug 2024-09-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Dato for brug 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Fordele

Precio asequible y buena construcción

Ulemper

Poca ecualización de sonido

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Dato for brug 2025-11-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Dato for brug 2025-11-25

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