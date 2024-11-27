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TAB5309/10
Bedre, dybere lyd til al din underholdning
Giv film og meget mere liv med denne kraftfulde soundbar og trådløse subwoofer. Eksplosioner vil buldre. Musik vil klinge. Spil bliver endnu mere episke. Avanceret lydteknologi skaber en omsluttende lydoplevelse, uanset hvad du ser.
2.1-kanals, trådløs subwoofer
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1-kanaler og omsluttende lydteknologi løfter lyden til nye højder, mens den kompakte trådløse subwoofer giver effekter og musik en tilfredsstillende tyngde. Med fire EQ-tilstande kan du vælge en lydstil, der passer til det, du ser – og stemmer bliver tydeligere i alle tilstande, hvis du aktiverer Dialogforbedring.
Kompatibilitet med DTS Virtual: X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse, uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.
Nyd en plads på forreste række til alle de dramaer, du ser og spiller. Denne Dolby Digital Plus-kompatible soundbar giver dig en surround-sound-oplevelse uden behov for ekstra højttalere. Du vil høre og mærke forskellen.
2.4
ud af 5
8
Anmeldelser
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Fordele
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Ulemper
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Dato for brug 2024-10-27
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Dato for brug 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Fordele
Peu encombrant
Ulemper
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Dato for brug 2024-09-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Dato for brug 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Fordele
Precio asequible y buena construcción
Ulemper
Poca ecualización de sonido
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Dato for brug 2025-11-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Dato for brug 2025-11-25