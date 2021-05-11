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Udgået

Soundbar 2.1 med trådløs subwoofer

TAB8405/10

3.9

| (34) Anmeldelser

The one med lyd på forreste række

Få bedre lyd i film, ved sportsbegivenheder og på afspilningslister. Denne elegante soundbar med trådløs subwoofer og Dolby Atmos giver dig bedre bas og tydeligere stemmer. Desuden er det nemt at integrere i en opsætning i flere rum.

Se alle fordele

The one med lyd på forreste række

  • Trådløs subwoofer med maks. 240 W

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi-kompatibelt

  • Forbinder til stemmeassistenter

Smart soundbar. Lyd i biografkvalitet

Smart soundbar. Lyd i biografkvalitet

Denne soundbar bringer en ny dimension af lyd til alt, hvad du ser, og hvert eneste nummer, du elsker. 2.1 kanaler gør lydspor fyldigere, effekter mere tordnende og dialog tydeligere. Den indbyggede subwoofer gør enhver eksplosion og hvert eneste beat mere kraftfuld.

Dolby Atmos. Øg spændingen

Dolby Atmos. Øg spændingen

Få mere drama, uanset hvad du ser. Denne Dolby Atmos-kompatible soundbar gengiver både dybde og højde og skaber virtuel tredimensionel surroundlyd, der flyder over og omkring dig.

Stadium EQ-tilstand. Som at være der

Oplev spændingen ved live sport midt i din egen stue. Stadium EQ-tilstand omslutter dig med omgivende støj fra publikum, ligesom hvis du sad på stadion! Lad dig begejstre af hvert afgørende øjeblik – og hør stadig krystalklar speakerlyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

34

Anmeldelser

11/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

An excellent all-round soundbar.

This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.

Fordele

Sound, ascetics.

Ulemper

None yet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Dato for brug 2021-04-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Dato for brug 2021-04-11

15/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent mid range soundbar

Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings

Fordele

Dolby atmos on a budget

Ulemper

Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Dato for brug 2021-03-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Dato for brug 2021-03-15

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Bin zufrieden

Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.

Fordele

einfacher Anschluss, Klasse Ton

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Dato for brug 2022-02-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Dato for brug 2022-02-10

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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