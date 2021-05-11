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Udgået
TAB8405/10
The one med lyd på forreste række
Få bedre lyd i film, ved sportsbegivenheder og på afspilningslister. Denne elegante soundbar med trådløs subwoofer og Dolby Atmos giver dig bedre bas og tydeligere stemmer. Desuden er det nemt at integrere i en opsætning i flere rum.
Trådløs subwoofer med maks. 240 W
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-kompatibelt
Forbinder til stemmeassistenter
Denne soundbar bringer en ny dimension af lyd til alt, hvad du ser, og hvert eneste nummer, du elsker. 2.1 kanaler gør lydspor fyldigere, effekter mere tordnende og dialog tydeligere. Den indbyggede subwoofer gør enhver eksplosion og hvert eneste beat mere kraftfuld.
Få mere drama, uanset hvad du ser. Denne Dolby Atmos-kompatible soundbar gengiver både dybde og højde og skaber virtuel tredimensionel surroundlyd, der flyder over og omkring dig.
Oplev spændingen ved live sport midt i din egen stue. Stadium EQ-tilstand omslutter dig med omgivende støj fra publikum, ligesom hvis du sad på stadion! Lad dig begejstre af hvert afgørende øjeblik – og hør stadig krystalklar speakerlyd.
3.9
ud af 5
34
Anmeldelser
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Fordele
Sound, ascetics.
Ulemper
None yet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Dato for brug 2021-04-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Dato for brug 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Fordele
Dolby atmos on a budget
Ulemper
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Dato for brug 2021-03-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Dato for brug 2021-03-15
Georgi1962
10/08/2022
Deutschland
Bin zufrieden
Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.
Fordele
einfacher Anschluss, Klasse Ton
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Dato for brug 2022-02-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Dato for brug 2022-02-10