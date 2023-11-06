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Udgået
TAB8805/10
Kraftfuld, lyd i biografkvalitet
Få mere ud af filmaftenen med denne kraftfulde soundbar med trådløs subwoofer. Med Dolby Atmos' medrivende 3D-lyd er du placeret midt på scenen. Play-Fi-kompatibilitet gør det nemt at skabe en ægte surroundsound-opsætning.
Trådløs subwoofer med maks. 400 W
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-kompatibelt
Forbinder til stemmeassistenter
Denne soundbar leverer 300 W fyldig lyd til alt, hvad du ser, og til hvert eneste nummer, du elsker. 3.1 kanaler fylder ethvert rum med fængslende lydspor, tordnende effekter og krystalklar dialog. Den trådløse subwoofer gør enhver eksplosion og hvert eneste beat mere kraftfuld.
Få mere drama, uanset hvad du ser. Denne Dolby Atmos-kompatible soundbar gengiver både dybde og højde og skaber virtuel tredimensionel surroundlyd, der flyder over og omkring dig.
Nem Play-Fi-kompatibilitet gør denne soundbar til stjernen i din multi-room-opsætning. Du kan synkronisere Play-Fi-kompatible højttalere for at få multi-room-lyd eller endda skabe et ægte surround sound-system – alt sammen via Philips Sound-appen eller Play-Fi-appen.
2.8
ud af 5
21
Anmeldelser
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Dato for brug 2023-10-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Dato for brug 2023-10-06
ansol
01/01/2022
Norge
Bekræftet køber
Produktet er flott
Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen
Fordele
Flott lyd
Ulemper
Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Dato for brug 2020-12-01
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Dato for brug 2020-12-01
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Fordele
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Dato for brug 2020-11-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Dato for brug 2020-11-17