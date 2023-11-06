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Udgået

Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

TAB8805/10

2.8

| (21) Anmeldelser

Kraftfuld, lyd i biografkvalitet

Få mere ud af filmaftenen med denne kraftfulde soundbar med trådløs subwoofer. Med Dolby Atmos' medrivende 3D-lyd er du placeret midt på scenen. Play-Fi-kompatibilitet gør det nemt at skabe en ægte surroundsound-opsætning.

Se alle fordele

Kraftfuld, lyd i biografkvalitet

  • Trådløs subwoofer med maks. 400 W

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi-kompatibelt

  • Forbinder til stemmeassistenter

Smart soundbar. Kraftfuld lyd i biografkvalitet

Smart soundbar. Kraftfuld lyd i biografkvalitet

Denne soundbar leverer 300 W fyldig lyd til alt, hvad du ser, og til hvert eneste nummer, du elsker. 3.1 kanaler fylder ethvert rum med fængslende lydspor, tordnende effekter og krystalklar dialog. Den trådløse subwoofer gør enhver eksplosion og hvert eneste beat mere kraftfuld.

Dolby Atmos. Øg spændingen

Dolby Atmos. Øg spændingen

Få mere drama, uanset hvad du ser. Denne Dolby Atmos-kompatible soundbar gengiver både dybde og højde og skaber virtuel tredimensionel surroundlyd, der flyder over og omkring dig.

Play-Fi. Fra multi-room-lyd til surround sound

Play-Fi. Fra multi-room-lyd til surround sound

Nem Play-Fi-kompatibilitet gør denne soundbar til stjernen i din multi-room-opsætning. Du kan synkronisere Play-Fi-kompatible højttalere for at få multi-room-lyd eller endda skabe et ægte surround sound-system – alt sammen via Philips Sound-appen eller Play-Fi-appen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

21

Anmeldelser

4

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Dato for brug 2023-10-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Dato for brug 2023-10-06

01/01/2022

Norge

Norge

Bekræftet køber

Produktet er flott

Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen

Fordele

Flott lyd

Ulemper

Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Dato for brug 2020-12-01

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Dato for brug 2020-12-01

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Fordele

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Dato for brug 2020-11-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Dato for brug 2020-11-17

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