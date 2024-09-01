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Kablede in-ear-hovedtelefoner

TAE2146BK/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Dynamisk basgengivelse

Kraftfulde enheder på 10 mm giver dynamisk bas og klar lyd. Integreret in-line-mikrofon og svarknap til opkald.

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Afspil musik og tale

Dynamisk basgengivelse

  • USB-C-stik

  • 10 mm enheder

  • In-ear-hovedtelefon med lukket bagside

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Fordele

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Ulemper

Design un peu simple et vieillot.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Dato for brug 2024-08-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Dato for brug 2024-08-01

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