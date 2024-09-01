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TAE2146BK/00
Dynamisk basgengivelse
Kraftfulde enheder på 10 mm giver dynamisk bas og klar lyd. Integreret in-line-mikrofon og svarknap til opkald.
USB-C-stik
10 mm enheder
In-ear-hovedtelefon med lukket bagside
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Fordele
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Ulemper
Design un peu simple et vieillot.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Dato for brug 2024-08-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Dato for brug 2024-08-01