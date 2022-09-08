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TAFT1/10
Skabt til high fidelity
FT1 Bluetooth®-pladespilleren indbyder dig til at nyde den musik, du elsker, i fulde drag. Den trykstøbte aluminiumstallerken afspiller vinyl med finesse, og der er også en indbygget CD-afspiller. Du kan konfigurere og afspille trådløst – eller med kabel.
Pladespiller og CD-afspiller
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Komponenter i høj kvalitet
RCA-aux-udgang, hovedtelefonstik
Albummer. EP'er. Singler. Philips Fidelio FT1-pladespilleren er bygget med komponenter i høj kvalitet, så du kan få det bedste ud af dine plader i mange år fremover. Du kan afspille vinyl ved 33 1/3 eller 45 o/min.: Drej blot på den taktile betjeningsknap med 2 hastigheder for at vælge den rette hastighed – og sænk nålen.
Uanset om det er en gammel mix-cd fra dengang eller en ny udgivelse, kan du lægge den blanke skive i skuffen på forsiden og nyde den musik, der betyder noget for dig. Den indbyggede cd-afspiller understøtter alle cd-formater, og du kan se oplysninger om nummer og afspilning på det skarpe LED-display.
FT1 parres hurtigt med dine trådløse højttalere eller hovedtelefoner via Bluetooth®. Du kan også bruge Auracast™ til at udsende de plader og cd'er, du afspiller, til så mange kompatible højttalere, som du ønsker – perfekt til fester. Understøttelse af LC3-codec giver dig den bedst mulige lyd.
Anmeldelser
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.