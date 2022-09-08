Indbygget cd-afspiller med skuffe

Uanset om det er en gammel mix-cd fra dengang eller en ny udgivelse, kan du lægge den blanke skive i skuffen på forsiden og nyde den musik, der betyder noget for dig. Den indbyggede cd-afspiller understøtter alle cd-formater, og du kan se oplysninger om nummer og afspilning på det skarpe LED-display.