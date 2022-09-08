15 timers afspilningstid og hurtig opladning

Det er nemt at parre disse on-ear-hovedtelefoner med Bluetooth, og du får op til 15 timers afspilningstid på en 2-timers opladning. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil du med en hurtig opladning på 15 minutter holde musikken kørende i yderligere 3 timer.