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TAH1108BK/00
Hav musikken lige ved hånden
Gør det, du vil, når du lytter til din yndlingsmusik. Disse trådløse on-ear-hovedtelefoner giver dig 15 timers afspilning og krystalklar lyd. Knapper på ørepuderne gør det nemt at styre musik og opkald, og ørepuderne kan foldes sammen, så de er nemme at opbevare.
30 mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Letvægtshovedbøjle
Flad sammenfoldning
Det er nemt at parre disse on-ear-hovedtelefoner med Bluetooth, og du får op til 15 timers afspilningstid på en 2-timers opladning. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil du med en hurtig opladning på 15 minutter holde musikken kørende i yderligere 3 timer.
Kraftfulde 30 mm neodym-enheder giver dig klar lyd, mens designet med lukket bagside sikrer effektiv lydisolering. Nyd hvert minut af dine sange, uden at andre kan høre, hvad du lytter til.
Polstrede ørekopper giver ekstra komfort under dine lyttesessioner. Med knapperne på ørekoppen kan du justere lydstyrken, springe numre over eller sætte dem på pause, besvare eller afvise opkald – og meget mere.
Anmeldelser
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.