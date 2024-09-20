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6000 seriesTrådløse over-ear-hovedtelefoner

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fordyb dig

Arbejde eller leg, kom gennem din dag med disse trådløse støjreducerende hovedtelefoner! Med adaptiv støjreduktion og en behagelig pasform over øret kan du holde dig fordybet. Du får fyldig, detaljeret lyd, og der er en indstilling til lav forsinkelse til gaming og film.

Se alle fordele

Fordyb dig

  • Noise Canceling Pro

  • Over-ear-pasform

  • Naturlig lyd. Dynamisk bas

  • Op til 70 timers spilletid

Fordyb dig med Noise Canceling Pro

Fordyb dig med Noise Canceling Pro

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj,herunder vind,i realtid. Hvis du vil høre,hvad der foregår omkring dig,lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde komme igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer,så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

Let,komfortabelt,sammenklappelig - og stilfuld!

Let,komfortabelt,sammenklappelig - og stilfuld!

De runde beslag til ørepuden og den slanke ramme giver disse over-ear hovedtelefoner en karakteristisk stil. Ørepuder i viskoelastisk skum holder dig komfortabel gennem lange lyttesessioner,og ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad,så du nemt kan opbevare dem i lommen eller en taske.

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Du vil nyde fyldig lyd fra 40 mm enheder og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du vil nyde den fulde effekt af dine foretrukne basgang uden at skrue op for lydstyrken,skal du blot aktivere dynamisk bas via multifunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

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Anmeldelser

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Anmeldelser

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20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Fordele

Leicht und lange akkuzeit

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Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Dato for brug 2023-08-20

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Dato for brug 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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Dato for brug 2024-08-14

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Dato for brug 2024-08-14

29/08/2024

Deutschland

Deutschland

Guter Klang

Die Kopfhörer haben einen sehr angenehmen Sitz auf dem Kopf. Die Polsterung über den Ohren ist auch recht angenehm. Allerdings schwitzt man dadurch auch, somit ist eine Reinigung mit einem feuchten Tuch notwendig. Das koppeln mit dem Handy war denkbar einfach und somit konnte das abspielen von Musik Sofort starten. Der Klang ist sehr gut und das Noice Cancelling ganz hervorragend. Ich als In-Ear Nutzer bin sehr begeistert von diesen Over-Ear

Fordele

Guter Klang

Ulemper

Schwitzen

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Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Dato for brug 2024-07-29

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Dato for brug 2024-07-29

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