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  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
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  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
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  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.
  • Klare opkald. Fantastisk lyd.

Udgået

Trådløse over-ear-hovedtelefoner

TAH8507BK/00

4.2

| (5) Anmeldelser

Klare opkald. Fantastisk lyd.

Uanset om du er på kontoret, derhjemme eller pendler mellem de to, er disse trådløse over-ear-hovedtelefoner med påmonterbar mikrofon skabt til erhvervsbrug. Avanceret støjreduktion fjerner forstyrrende lyde fra omgivelserne, og du får også tydelige opkald til hvert eneste møde!

Se alle fordele

Klare opkald. Fantastisk lyd.

  • Professionel støjreduktion

  • Klare opkald. Mikrofon, der kan monteres

  • Bluetooth multipoint

  • Op til 55 timers afspilningstid

Elegant design med Noise Cancelling Pro

Elegant design med Noise Cancelling Pro

Disse lette og trådløse hovedtelefoner ser ikke blot godt ud – de giver dig også mulighed for at fokusere på det, du vil høre. Avanceret støjreduktion bortfiltrerer uønskede lyde fra verden omkring dig. Med opmærksomhedstilstand får du igen forbindelse til din omverden, når du har brug for det.

Fantastisk lyd fra 40 mm enheder

Fantastisk lyd fra 40 mm enheder

Perfekt justerede 40 mm enheder leverer fantastiske detaljer og bas til hver eneste sang eller podcast. Brug det medfølgende lydkabel til at få lyd i høj opløsning fra din foretrukne streamingtjeneste. Når du er færdig, beskytter det hårde etui hovedtelefonerne.

Bluetooth-multipoint. Opret forbindelse til to enheder på én gang

Bluetooth-multipoint. Opret forbindelse til to enheder på én gang

Se en film på din tablet. Modtag et opkald på din telefon. Med tilslutning med Bluetooth-multipoint kan du slutte op til to smart-enheder til disse hovedtelefoner samtidigt – og skifte mellem dem efter behov.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

5

Anmeldelser

4
3
2

15/02/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Tah8507BK

Jedem würde ich es empfehlen der Interesse daran hat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2023-01-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2023-01-15

23/02/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid en handige afneembare microfoon

Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.

Fordele

Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon

Ulemper

vrij groot maar zit goed

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

10/08/2023

Italia

Italia

Buono

Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.

Fordele

Audio molto buono

Ulemper

Ricarica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er omtrentlig og kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.