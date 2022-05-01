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Udgået

Philips Georg Jensen Power Bank

TAJP10/00

4.3

| (3) Anmeldelser

Philips Georg Jensen Power Bank

Hvis du vil have elegant og smuk teknologi, er denne powerbank svaret. Kabinettet er omhyggeligt designet med mørkebrunt læder og polerede stålelementer og er udstyret med en usynlig trådløs Qi-ladestation. Den aftagelige rem er også et USB-A til USB-C-kabel.

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Elegant effekt

Philips Georg Jensen Power Bank

Maksimal opladningseffekt på 5 W

Den store opladningsoverflade gør det nemt at placere en telefon på puden, og den maksimale opladningseffekt er 5 W.

Aftagelig bærerem fungerer også som USB-A til USB-C-kabel

Den mørkebrune silikonebagstrop indeholder USB-A til USB-C-tilslutninger til opladning af powerbanken.

Georg Jensen-elementer i poleret stål

Georg Jensen-elementer i poleret stål

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Fordele

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Dato for brug 2021-04-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Dato for brug 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Fordele

Geïntegreerde kabel

Ulemper

Zwaar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Dato for brug 2021-01-26

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Dato for brug 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Fordele

Geen

Ulemper

Zie boven

Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Dato for brug 2022-05-26

Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Dato for brug 2022-05-26

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