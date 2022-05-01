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Udgået
TAJP10/00
Philips Georg Jensen Power Bank
Hvis du vil have elegant og smuk teknologi, er denne powerbank svaret. Kabinettet er omhyggeligt designet med mørkebrunt læder og polerede stålelementer og er udstyret med en usynlig trådløs Qi-ladestation. Den aftagelige rem er også et USB-A til USB-C-kabel.
Den store opladningsoverflade gør det nemt at placere en telefon på puden, og den maksimale opladningseffekt er 5 W.
Den mørkebrune silikonebagstrop indeholder USB-A til USB-C-tilslutninger til opladning af powerbanken.
Georg Jensen-elementer i poleret stål
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Fordele
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Dato for brug 2021-04-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Dato for brug 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Fordele
Geïntegreerde kabel
Ulemper
Zwaar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Dato for brug 2021-01-26
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Dato for brug 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Bekræftet køber
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Fordele
Geen
Ulemper
Zie boven
Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Dato for brug 2022-05-26
Denne anmeldelse blev foretaget for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Dato for brug 2022-05-26