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Udgået
TAM2805/10
Superslank. Spækket med funktioner.
Mangler du plads? Få stor underholdning. Ud over internetradio og DAB+ får du med dette slanke mikrosystem, der kan monteres på væggen, også Spotify Connect-kompatibilitet og Bluetooth-streaming. Du kan endda tilslutte din CD-afspiller eller pladespiller.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Leder du efter noget at lytte til? Dette mikrosystem giver dig støjfri digital radio eller internetradio fra tusindvis af stationer over hele verden. Du kan streame musik, podcasts m.m. via Bluetooth, og lydindgangen tager sig af kabelforbundne kilder.
Du kan have dette slanke mikrosystem stående frit på den medfølgende fod, eller fjerne foden for at montere det direkte på en væg. To fuldtoneenheder leverer klar stereolyd.
Streamer du fra Spotify? Denne Bluetooth-internetradio er kompatibel med Spotify Connect. Brug din mobilenhed som fjernbetjening, mens radioen streamer Spotifys bedste kvalitetssignal direkte fra Spotifys servere. To fuldtoneenheder leverer klar stereolyd.
3.6
ud af 5
26
Anmeldelser
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Fordele
The Best Radio Ever
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internet Radio
Dato for brug 2022-10-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internet Radio
Dato for brug 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Bekræftet køber
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Fordele
La radio Internet.Spotify.
Ulemper
Una base troppo plasticosa.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Radio via Internet
Dato for brug 2023-01-28
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Radio via Internet
Dato for brug 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Bekræftet køber
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Fordele
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Ulemper
nog niet gevonden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internetradio
Dato for brug 2020-08-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internetradio
Dato for brug 2020-08-24