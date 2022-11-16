ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Produktlivsstil
  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Produktlivsstil

Udgået

Internetradio

TAM2805/10

3.6

| (26) Anmeldelser

Superslank. Spækket med funktioner.

Mangler du plads? Få stor underholdning. Ud over internetradio og DAB+ får du med dette slanke mikrosystem, der kan monteres på væggen, også Spotify Connect-kompatibilitet og Bluetooth-streaming. Du kan endda tilslutte din CD-afspiller eller pladespiller.

Se alle fordele

Superslank. Spækket med funktioner.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Ét lille system til al din musik

Leder du efter noget at lytte til? Dette mikrosystem giver dig støjfri digital radio eller internetradio fra tusindvis af stationer over hele verden. Du kan streame musik, podcasts m.m. via Bluetooth, og lydindgangen tager sig af kabelforbundne kilder.

Perfekt til mindre rum

Du kan have dette slanke mikrosystem stående frit på den medfølgende fod, eller fjerne foden for at montere det direkte på en væg. To fuldtoneenheder leverer klar stereolyd.

Uafbrudt streaming. Uovertruffen lytning

Streamer du fra Spotify? Denne Bluetooth-internetradio er kompatibel med Spotify Connect. Brug din mobilenhed som fjernbetjening, mens radioen streamer Spotifys bedste kvalitetssignal direkte fra Spotifys servere. To fuldtoneenheder leverer klar stereolyd.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.6

ud af 5

26

Anmeldelser

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Fordele

The Best Radio Ever

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internet Radio

Dato for brug 2022-10-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internet Radio

Dato for brug 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Bekræftet køber

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Fordele

La radio Internet.Spotify.

Ulemper

Una base troppo plasticosa.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Radio via Internet

Dato for brug 2023-01-28

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Radio via Internet

Dato for brug 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Fordele

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Ulemper

nog niet gevonden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internetradio

Dato for brug 2020-08-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM2805 Internetradio

Dato for brug 2020-08-24

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.