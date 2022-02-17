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  • Klar til den lyd, du holder af

Udgået

Mikromusiksystem

TAM3205/12

3.4
| (11) Anmeldelser
Klar til den lyd, du holder af
Hør mere af de podcasts og afspilningslister, du streamer. Genopdag din CD-samling, eller stil ind på radioen. Dette klassiske mikrosystem lyder fantastisk i mindre lokaler, og du kan tilslutte andre kilder via USB eller lydindgang.
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Klar til den lyd, du holder af

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port til opladning

  • 18 W

Al din musik

Med dette elegante mikrosystem kan du streame afspilningslister og meget mere via Bluetooth, afspille CD'er og lytte til FM-radio. Den digitale radiotuner med 10 faste stationer leverer klar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.

Basreflekshøjttalere. Fyldigere dybe toner

Reolhøjttalerne sørger for klar lyd og god bas fra 3" basenheder samt basrefleksporte. Den maksimale udgangseffekt på 18 W giver en udmærket lyd i mindre rum: Perfekt til et hjemmekontor eller et soveværelse.

Klassisk design

Den 2-tonede centrale enhed og højttalerkabinetterne minder om de klassiske Hi-Fi-designs. Den noprede volumenknap giver betjeningen en god analog følelse. Der er knapper foran på enheden til afspilning og valg af kilde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

11

Anmeldelser

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Mikromusiksystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Mikromusiksystem

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Fordele

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Microcadena

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Microcadena

10/06/2024

Nederland

Nederland

Fijn microsysteem.

Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.

Fordele

Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.

Ulemper

Geen kunnen ontdekken.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Micromuzieksysteem

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