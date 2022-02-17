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Udgået
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port til opladning
18 W
Med dette elegante mikrosystem kan du streame afspilningslister og meget mere via Bluetooth, afspille CD'er og lytte til FM-radio. Den digitale radiotuner med 10 faste stationer leverer klar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.
Reolhøjttalerne sørger for klar lyd og god bas fra 3" basenheder samt basrefleksporte. Den maksimale udgangseffekt på 18 W giver en udmærket lyd i mindre rum: Perfekt til et hjemmekontor eller et soveværelse.
Den 2-tonede centrale enhed og højttalerkabinetterne minder om de klassiske Hi-Fi-designs. Den noprede volumenknap giver betjeningen en god analog følelse. Der er knapper foran på enheden til afspilning og valg af kilde.
3.4
ud af 5
11
Anmeldelser
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Mikromusiksystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Mikromusiksystem
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Fordele
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Microcadena
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Microcadena
Muziekliefhebber.
10/06/2024
Nederland
Fijn microsysteem.
Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.
Fordele
Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.
Ulemper
Geen kunnen ontdekken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205 Micromuzieksysteem