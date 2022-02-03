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Udgået

Internetradio

TAPR802/12

3.9

| (57) Anmeldelser

Mere at holde af

Uanset hvad du vil, kan du få mere ud af det med denne Philips-internetradio. Ud over internet-, DAB- og FM-indstilling får du også Spotify Connect-kompatibilitet og mulighed for at streame fra din mobile enhed.

Se alle fordele

Mere at holde af

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internetradio. Tusindvis af stationer lige ved hånden

Musik, taleradio og alt midt imellem. Denne internetradio er din billet til tusindvis af globale stationer, der sender alle typer programmer. Den digitale radiotuner leverer krystalklar modtagelse, og du kan indstille op til 20 faste radiostationer blandt dine foretrukne internet-, DAB+- eller FM-stationer.

Bluetooth trådløs musikstreaming

DAB+/FM digital radio

Tekniske specifikationer

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3.9

ud af 5

57

Anmeldelser

03/02/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Smart lille radio - Tre i en modtager

Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.

Fordele

Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.

Ulemper

Lidt små taster og lille menu oversigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPR802 Internetradio

Dato for brug 2021-01-03

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPR802 Internetradio

Dato for brug 2021-01-03

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Fordele

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPR802 Internetradio

Dato for brug 2021-07-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPR802 Internetradio

Dato for brug 2021-07-24

25/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Internet-Radio

Das Internet-Radio von Philips ist optisch sehr gut. Die Bedienung ist leicht verständlich und funktional.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPR802 Internetradio

Dato for brug 2021-01-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPR802 Internetradio

Dato for brug 2021-01-25

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