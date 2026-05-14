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  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
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  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
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  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat
  • Klassikeren i lommeformat

Bærbar FM-/AM-radio

TAR1509/00

3.8

| (4) Anmeldelser

Klassikeren i lommeformat

Tag radioen med dig! Nyd fremragende modtagelse og en sprød, klar lyd fra den bærbare FM-/AM-radio, der er lille nok til at glide ned i lommen. Fra musik og sport til nyheder – den enkle betjening gør det nemt at finde dine yndlingsstationer på farten.

Se alle fordele

Klassikeren i lommeformat

  • FM/AM

  • Analog indstilling

  • Batteridrevet

Klassisk design, klar lyd, fremragende modtagelse

Klassisk design, klar lyd, fremragende modtagelse

Du får skarp og klar lyd til alle dine favoritter med denne bærbare FM-/AM-radio. Analog indstilling gør det nemt at finde det, du leder efter, og den lange teleskopantenne sikrer den bedst mulige modtagelse, uanset hvor du er.

Enkel betjening med én hånd

Enkel betjening med én hånd

Med to drejehjul kan du indstille radioen og styre lydstyrken, og en praktisk kontakt på siden gør det muligt at skifte mellem FM- og AM-bånd. Det store, tydelige indstillingsvindue viser, hvilken frekvens du har indstillet radioen til, og en LED-indikator lyser, når signalet er stærkt.

Bærbar med et hovedtelefonstik til privat lytning

Bærbar med et hovedtelefonstik til privat lytning

Denne analoge radio er så lille, at den nemt kan ligge i en lomme, eller du kan lade den hænge fra håndleddet i den medfølgende håndledsrem. 2x AAA-batterier leverer strøm til lyden, og der er et hovedtelefonstik til privat lytning: perfekt, hvis du vil høre de seneste sportsresultater, mens du er ude at handle!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Fordele

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Ulemper

No incluye auriculares ni pilas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Fordele

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Ulemper

En principio nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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