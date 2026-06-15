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  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
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  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
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  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
  • Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde

Bærbar radio med lommelygte

TAR1609/00

4.3

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde

Med denne fantastiske lille radio med lommelygte er du klar til hvad som helst. En udtrækkelig antenne modtager AM- og FM-radio, og den kraftige lommelygte lyser vejen op. Der er endda en SOS-alarm til nødsituationer. Oplad via kabel, solenergi eller håndsving.

Se alle fordele

Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde

  • Kompakt, bærbar radio

  • Analog FM/AM-indstilling

  • Indbygget Li-ion-batteri

  • SOS-lommelygte

Kompakt, bærbar radio med lommelygte

Kompakt, bærbar radio med lommelygte

Denne praktiske, bærbare radio er den perfekte ledsager til lange dage på farten. Modtag tydelige radiosignaler, oplad andre enheder, og lys vejen op med den kraftige lommelygte. I nødsituationer kan du endda aktivere en høj SOS-alarm med blinkende lys.

Indbygget litium-ion-batteri. Oplades via USB-C

Indbygget litium-ion-batteri. Oplades via USB-C

Denne praktiske radio svigter dig ikke. Oplad radioen med det medfølgende USB-C-kabel, og få op til 32 timers radiolytning ved en moderat lydstyrke.

Reservestrøm via solenergi eller håndsving

Reservestrøm via solenergi eller håndsving

Løb aldrig tør for strøm! Du har altid mulighed for reserveopladning med solpanelerne oven på radioen eller ved at dreje det fastgjorte håndsving. Radioen bruger også 3 AAA-batterier (medfølger ikke). Via en USB-A-port kan du bruge radioen til at oplade dine andre enheder i nødstilfælde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2

15/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Love it! such a great product

Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

04/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

02/02/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben

Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?

Fordele

Multifunktional

Ulemper

Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.