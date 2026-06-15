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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde
Med denne fantastiske lille radio med lommelygte er du klar til hvad som helst. En udtrækkelig antenne modtager AM- og FM-radio, og den kraftige lommelygte lyser vejen op. Der er endda en SOS-alarm til nødsituationer. Oplad via kabel, solenergi eller håndsving.
Kompakt, bærbar radio
Analog FM/AM-indstilling
Indbygget Li-ion-batteri
SOS-lommelygte
Denne praktiske, bærbare radio er den perfekte ledsager til lange dage på farten. Modtag tydelige radiosignaler, oplad andre enheder, og lys vejen op med den kraftige lommelygte. I nødsituationer kan du endda aktivere en høj SOS-alarm med blinkende lys.
Denne praktiske radio svigter dig ikke. Oplad radioen med det medfølgende USB-C-kabel, og få op til 32 timers radiolytning ved en moderat lydstyrke.
Løb aldrig tør for strøm! Du har altid mulighed for reserveopladning med solpanelerne oven på radioen eller ved at dreje det fastgjorte håndsving. Radioen bruger også 3 AAA-batterier (medfølger ikke). Via en USB-A-port kan du bruge radioen til at oplade dine andre enheder i nødstilfælde.
4.3
ud af 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Fordele
Multifunktional
Ulemper
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02